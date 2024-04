Több fontos mérkőzést is vívott már tavasszal a Facultas legénysége, váltakozó sikerrel, a sényői találkozó tűnt azonban mind közül a legjelentősebbnek. Esetleges győzelmével ugyanis egy pontra megközelítette volna ellenfelét a Tiszafüred, vagyis a már biztos bennmaradást jelentő helyezést.

Egy pontra futotta a Tiszafüred erejéből

Fotó: Pesti József / Forrás: Archív

Sényő FC Selyem-ber–Facultas-Tiszafüredi VSE 0–0

Sényő, 300 néző, vezette: Hajdú Dávid (Szabó F., Vilmányi)

Tiszafüred: TAJTI – Bernáth, ARANYOS, Kovalecz (Iharos 74.) – Barzsó (Antics 83.), Bertók, MÁCSAI, ENGEL (Ballók B. 78.) – Gránicz (Tamás 74.), Kalmár, Pataki (Nagy Zs. 74.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Jól kezdett a Tiszafüred, többet birtokolta a labdát, mint ellenfele – Kalmár Ferenc révén helyzetet is alakított ki még a mérkőzés elején. A hazai csapat is aktivizálta magát a folytatásban, de Tajti könnyedén hatástalanította helyzetüket. Félóra múltán büntetőhöz jutott a Sényő, de a Facultas kapusa bravúrral hárította Kapacina Valér tizenegyesét. Az első félidőt a vendégek tartották kezükben, de a hajrában a kapujuk előtt is adódott lehetősége a Sényőnek a gólszerzésre, végül döntetlen állással vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben érthetetlen módon nem kezdeményezett már annyit Dorcsák Zoltán együttese, a labdakihozatal sem működött. Átvette az irányítást a pályaválasztó, de mezőnyfölényüket ők sem tudták gólra váltani.

Dorcsák Zoltán: Ellentétes félidőket hozott a mérkőzés, amelyben a második csalódást okozott számunkra. Ennek alapján nem is érdemeltünk többet a döntetlennél, sőt, kapusunknak sokat köszönhetünk, mert kiválóan védett.