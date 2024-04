Csapataink a Martfű kivételével (11 óra) vasárnap 17 órakor kezdik mérkőzéseiket az NB III-ban.

A Martfű együttese vasárnap délelőtt a Vasas második csapatának otthonában lép pályára az NB III-ban

Fotó: Nagy Balázs

NB III., Észak-Keleti csoport

Gyöngyösi AK (16.)–Tiszafüredi VSE (14.)

A Facultas négy forduló óta veretlen, utóbbi három meccsén pedig csak egy gólt kapott, ami arra utal, hogy kezd összeállni a védekezés. Most viszont a helyzetek kihasználásával állnak hadilábon. Két döntetlen után ideje lenne ismét nyerni, adták ki a jelszót Tiszafüreden, ami nem tűnik lehetetlen vállalkozásnak ha a tabellára tekintünk. Az ellenfelét azonban nem becsülheti le Dorcsák Zoltán csapata még úgy sem, hogy ősszel az odavágón végül sima hazai győzelem született. A Gyöngyös tavaszi egy pontja sem tévesztheti meg labdarúgóikat, hiszen a bennmaradás szempontjából létfontosságú lesz a győzelem. Rég volt már ilyen a Tisza-tó partján, de ezúttal mindenki csapata rendelkezésére áll.

Karcagi SE (9.)–Salgótarjáni BTC (11.)

Karcagon nagy kő eshetett le a vállakról, amikor a játékvezető lefújta a Gyöngyös elleni mérkőzésüket. Varga Attila fiai legutóbb a tavaszi nyitányon győztek, nevük mellett még egy egri pontszerzés szerepelt, a többi találkozójukon vereséget szenvedtek. Ez a siker (3–0) most lökést kell hogy adjon a játékosoknak, végre lőttek gólokat, de el is puskáztak még kétszer annyi lehetőséget. A csapat háza táján azt remélik, hogy a kimaradt helyzetek a hétvégére gólokká érhetnek. Vendégeik jelenlegi helyezése csalóka, az őszi mélyrepülés után remek tavaszt futnak, legutóbbi három meccsüket náluk előrébb jegyzett csapatokkal szemben nyerték meg.

NB III., Dél-Keleti csoport

Szolnoki MÁV FC (5.)–ESMTK (2.)

A Szolnok közel két éve tartó NB III-as tagságának legjobb hét mérkőzésén van túl, a hat tavaszi győzelem összképébe mindössze egy szerencsétlen hódmezővásárhelyi vereség rondított bele némiképp. Mondják, hogy jó csapatnak szerencséje is van, ez igaz lehet a Tisza-parti együttesre, hiszen a Pénzügyőr ellen Kardos Norbert győztes gólt jelentő fejese szinte az utolsó pillanatban landolt az ellenfél kapujában. Az ESMTK komoly minőséget képvisel a csoportban, ősszel sima vereséget (4–0) mért a MÁV-ra, tavasszal pedig csak a Martfű tudott pontot csípni tőlük. Horváth Csaba nehéz meccsre számít, amelynek ugyan nem ők az esélyesei, de ha olyan elszántan küzdenek játékosai, ahogyan azt tették mostanában, bármi megtörténhet. Abban is bízhatnak, hogy tavaszi eredményeik alapján a szokottnál több néző is kilátogathat a Tiszaligetbe vasárnap délután.

Vasas FC II. (7.)–Martfűi LSE (11.)

Ha csak az utóbbi öt forduló eredménysorára tekintünk – a Vasas II. minden meccsét megnyerte, a Martfű viszont egy döntetlen mellett négy vereséget szenvedett –, talán lejátszani sem kellene a találkozót. A Martfű edzőjének szavai szerint azonban bárki legyőzhet bárkit ebben az osztályban, pont ezért gondolható, hogy a mostanában eredménytelenebb tiszazugi együttes nem esélytelen a jó formában lévő angyalföldiek otthonában sem. De, hogy ez így legyen, a védekezésen kell javítani Koncz Zsolt csapatának, amely a Körösladány ellen egy szinte megnyert mérkőzést bukott el jóformán két perc alatt. Vadas Gergő és Mlinárcsik Áron eltiltott, Székely Dávid viszont újra vállalja a játékot sérülése után.