A tavasszal remekül szereplő Szolnok az ebben az időszakban mindössze két pontot jegyző Pénzügyőr vendége volt a hétvégén. Az esélyek MÁV-győzelmet prognosztizáltak, ám Horváth Csaba edző óva intett mindenkit az elbizakodottságtól.

A hajrában döntötte el a három pont sorsát a Szolnok

Fotó: Kiss János / Forrás: Archív

Pénzügyőr SE–Szolnoki MÁV FC 0–1 (0–0)

NAV Pasaréti úti sporttelep, 100 néző, vezette: Görög Márió (Holpár, Turi)

Gólszerzők: Kardos N. (90.)

Szolnok: CSÁKI – SITKU (Dudok 81.), TISZA, Szabó R., Kópis – LENGYEL B., Demeter (Kardos 62.), Pelles – Dósa (Kató 62.), Annus (Bakti 92.), Iván M (Barna V. 81.). Edző: Horváth Csaba.

A trénernek végül igaza lett, kiegyenlített mérkőzésen sikerült csapatának az utolsó percben a maga javára billenteni a mérleg nyelvét. Az első félidő zömmel mezőnyjátékkal telt a rossz talajú pályán, hiába próbált futballozni a Szolnok és irányította a játékot eleinte, komoly helyzetet nem tudtak kialakítani játékosaik.

A második félidő hasonló forgató könyv szerint alakult, egyik kapu előtt sem alakult ki említésre méltó esemény. A döntő fordulat a rendes játékidő utolsó percében következett be, amikor is a csereként pályára lépő Kardos Norbert egy szögletet követően szép mozdulattal fejelte a labdát a felső sarokba. Az ellenfél szinte már reagálni sem tudott erre, így a Szolnok a hatodik tavaszi győzelmét zsebelhette be.

Horváth Csaba: Kiegyenlített küzdelem jellemezte a találkozót, amelyben az utolsó perc eseménye döntött a javunkra.