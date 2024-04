A második félidő vendég lehetőségekkel kezdődött, Csákinak két alkalommal is közbe kellett avatkoznia. Egyértelmű volt, hogy a közlekedésiek még korántsem tekintették befejezettnek a meccset. Nem úgy Annus, aki szépségdíjas második találatával növelte tovább a Szolnok győzelmi esélyeit (3–0). Lüktetett a játék, a szurkolók pedig élvezték a mérkőzést. A vendégek mindent elkövettek, hogy kozmetikázzanak az eredményen, de kapusokkal az élen sokáig tartotta a frontot a Tisza-parti legénység. Egészen a hetvenedik, amikor a Szolnokról elszármazott Balogh Máté szépített (3–1). Átvette a játék irányítását a vendég gárda, most már Horváth Csaba fiai kontráztak. Kapufa, tűzijáték a hazai kapu előtt, mégis Annus talált be harmadszor – egyedül tört kapura, majd gyönyörű emeléssel ejtette át a BKV hálóőrét, beállítva egyszersmind a végeredményt (4–1).

Horváth Csaba: – Mind a két csapat nyíltan felvállalta a támadó játékot, ebből pedig egy jó mérkőzés kerekedett ki. A sok helyzetet hozó találkozóból mi jöttünk ki jobban. Gratulálok a csapatnak!