Az Arconic-Alba Fehérvár szombaton 92–83-ra legyőzte az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatát hazai pályán az NB I. elődöntőjének első meccsén. A lefújás után két edző, Alejandro Zubillaga és Oliver Vidin mellett Siyami Chambers és Lukács Norbert értékelt.

Oliver Vidin (középen) szerint csapata túl sok büntetőt rontott el az elődöntő első meccsén

Fotó: Nagy Balázs

Alejandro Zubillaga, az Arconic-Alba Fehérvár vezetőedzője: – Gondoltuk, hogy egy nagyon nehéz és kemény mérkőzés lesz egy olyan csapat ellen, amely támadásban és védekezésben nagyszerűen szervezi a játékot. Az első félidőben komoly problémáink voltak alsó poszton, illetve küzdöttünk a faultokkal. A harmadik negyedben feljavult a védekezésünk, sokkal jobban játszottunk és nagyobb nyomást helyeztünk az ellenfélre. Van néhány dolog, amiben fejlődnie kell a csapatnak, de nagyon boldog és büszke vagyok a srácaimra. Bízom abban, hogy Szolnokon is sikerül nyerni, de nyugodtnak kell maradni, és élvezni az elődöntő hangulatát, illetve a mérkőzést, mert akkor ismét győzhetünk, az biztos, hogy kőkemény összecsapás vár ránk.

Oliver Vidin, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász vezetőedzője: –Nehéz úgy mérkőzést nyerni, hogy kilenc büntetőt kihagysz, ráadásul a faultok száma is magas volt, és fontos pillanatokban hagytunk ki ziccereket. Az első félidőben jobban játszottunk, és jobb csapat voltunk a pályán, még a második félidőben az Alba teljesített jobban. Mi ennél tudunk jobban is játszani, nagyon remélem, hogy ezt meg is tudjuk mutatni hazai pályán.

Siyani Chambers, az Arconic-Alba Fehérvár játékosa: – Köszönöm a szurkolóknak hogy megteremtették ezt a nagyszerű hangulatot, reméljük, hogy a következő mérkőzésen is segítenek majd bennünket. Nagyon kemény összecsapás volt, büszke vagyok mindent csapattársamra, mert védekezésben nagyszerű teljesítmény nyújtottak. Támadásban ugyanúgy a labdát járatnunk kell tovább, nyertünk egy csatát egy-nullára vezetünk, így kell folytatnunk a sorozatot.

Lukács Norbert, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász játékosa: – Nehéz mit mondani, mert úgy érzem végig ott voltunk a mérkőzésben, az első félidőben még vezettünk is. A szünet után jobban alakult a Fehérvár számára a találkozó, egy kicsit el tudtak lépni, de véleményem szerint első meccsnek nem volt rossz idegenben. Tanulunk a hibáinkból, és mindenképpen az a célunk, hogy legközelebb nyerjünk.