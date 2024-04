Bajnokavatásra készült hétfőn a Tiszaföldvár SE az NB II. Keleti csoportjában.

Veresége ellenére is bajnoki címet ünnepelhetett a Tiszaföldvár SE

Fotó: Facebook.com / TiSE

Egy esetleges győzelemmel mindenképpen bebiztosította volna győzelmét a TiSE, más esetben a Csenger–Rubeola mérkőzés eredményétől függött az aranyérem sorsa.

A földváriak az Airnergy vendégeként léptek pályára és Hevesi-Tóth Tamás góljával hamar megszerezték a vezetést. A fővárosiak a félidőig még egyenlítettek, a második játékrészben pedig fordítottak, és végül 3–1-re nyertek. Bozsó László együttese így elszenvedte első vereségét a rájátszásban, viszont így is megnyerte a bajnokságot, mivel a Csenger döntetlent játszott a Rubeolával (5–5). Ezzel hét pontra csökkent ugyan a tiszazugiak előnye a tabellán, a szabolcsiak viszont már csak két mérkőzést játszanak, hátrányukat pedig már nem tudják ledolgozni. Egyedül a Kincsem Futsal csapata érhetné be pontban a TiSE együttesét, azonban a végelszámolásnál a több győzelem számít, amely szintén Gerhát Dávidék felé billenti a mérleg nyelvét. A Tiszaföldvár SE ezzel tehát az első helyen végzett az NB II. Keleti csoportjában három fordulóval a bajnokság vége előtt.

Airnergy FC–Tiszaföldvár SE 3–1 (1–1)

TiSE: Gerhát – Vincze P., Ficsor, Szentmiklósi, Hevesi-Tóth. Csere: Légrádi (kapus), Szabó T., Sipos M., Benedek Zs., Bozsó, Pintér V., Polák, Bódai, Szécsi. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Dévényi (14., 26., 39.), ill. Hevesi-Tóth (8.).

Bozsó László: – Sajnos voltak hiányzóink, Balla Zalán és Sindel Roland eltiltás, Székely Dávid, Juhász Zsombor és Kasik Ákos pedig sérülés miatt nem volt bevethető. A legutóbb a Csenger ellen hazai pályán két másodpercen múlt, hogy bebiztosítsuk a bajnoki címünket. Így ez a feladat most az Airnergy otthonában várt ránk, volt is rajtunk nyomás emiatt, de nem izgultuk túl. Ráadásul ellenfelünk szerette volna elkerülni, hogy náluk ünnepeljünk. emiatt extramotiváltak voltak, így nehéz mérkőzésre számítottunk. Szervezetten, jól védekezett a fővárosi csapat, amely végül megnyerte a meccset. Ezt követően kissé csalódottan vonultunk az öltözőbe, ahol egy beszédet is mondtam azzal kapcsolatban, hogy ne dőljenek a kardjukba a játékosok, még mindig van pontelőnyünk. Ekkora bejött a technikai vezetőnk, és mondta, hogy döntetlen lett a Csenger és Rubeola találkozója, ami azt jelenti, hogy bajnokok lettünk. Ezt követően pedig egyik pillanatról a másikra elkezdődött az ünneplés. Beszélgettünk már a feljutásról, azonban döntést még nem hoztunk ezzel kapcsolatban, beszélgetünk még a játékosokkal is erről, mert az NB I. szabályai alapján nem tudnánk indulni ugyanezzel a kerettel az első osztályban.

A bajnokság állása:

1. Tiszaföldvár 17 pont, 2. Csenger 10, 3. Rubeola 8, 4. Kincsem Futsal 8, 5. Airnergy 7 pont.