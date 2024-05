A tabellára nézve könnyűnek tűnő mérkőzés várt a Szolnoki MÁV csapatára az NB III. 29. fordulójában, ugyanis a 14. helyen tanyázó Szeged II. látogatott a Tiszaligeti Stadionba. A vendégek az életükért küzdöttek, ugyanis vereség esetén búcsúznak a harmadosztálytól, Horváth Csaba együttese pedig legutóbbi két meccsén kikapott, és szeretett volna javítani. Így mindkét csapat szeme előtt a győzelem lebegett a találkozó előtt.

Kiharcolta hazai pályán a győzelmet a Szolnoki MÁV a Szeged II. ellen

Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki MÁV FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 2–1 (2–1)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 400 néző. Vezette: Ifj. Hartung Vilmos (Molnár A., Szabó L.)

Szolnok: Csáki – Sitku (Demeter, 60.), Kardos, Szabó R., Kópis – Dósa (Kató, 70.), LENGYEL B., PELLES – ANTAL G. (Dudok, 86.), Annus (Barna V., 60.), Iván M (Bakti, 86.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Annus (11.), Pelles (42. – tizenegyesből), ill. Doncsecz (22. – tizenegyesből).

Kiállítva: Kópis (67.), ill. Bakó (64.)

Ennek ellenére mégis a MÁV volt kezdeményezőbb a találkozó korai szakaszában, sőt, a 11. percben a vezetést is megszerezte: Antal Gábor sarkalt Annus Árpádhoz, aki kilőtte a jobb alsó sarkot, 1–0. Ezt követően éledezett a Szeged II., tíz perc elteltével ráadásul esélye is adódott az egyenlítésre, miután Szabó Richárd buktatta Pataki Zoltánt a tizenhatoson belül, Doncsecz Levente pedig értékesítette a tizenegyest 1–1. Horváth Csaba együttese ismét magához ragadta az irányítást a folytatásban, a szünet előtt pedig Antalt buktatták a büntetőterületen belül, Pelles Patrik jól helyezett lövése pedig utat talált az Aston Villát is megjárt Onódi Ákos kapujába, 2–1.

A fordulás után kissé leült a mérkőzés, főleg a mezőnyben folyt a játék. A félidő felénél Bakó Lászlót kiállította a játékvezető, de sokáig nem örülhetett a Szolnok az emberelőnynek, ugyanis három perccel később Kópis Róbert is piros lapot kapott. A folytatásban a MÁV Lengyel Béla távoli lövésével és Pelles szabadrúgásával teremtett veszélyt a vendégek kapuja előtt, de a Szeged II. uralta többet a játékot és hajtott az egyenlítésért. Meg kellett tehát küzdeniük a hazaiaknak a győzelemért, azonban jól zárt a csapat védelme, és végül megtartotta egygólos vezetését, így két vesztes meccs után ismét győzött a Szolnoki MÁV, 2–1.

Horváth Csaba: – Gratulálok a csapatnak, sikerült a kátyúból kihúzni a szekeret, és két vesztes meccs után újra nyerni tudtunk.