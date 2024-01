Ingatlanajánló 35 perce

Szeret partizni? Eladó egy szórakozóhely Kisújszálláson

Az ingatlan az egykor vélhetően jobb napokat megélt épület szórakozóhelyként üzemelt és hivatalosan, a besorolása szerint most is az. A 237 négyzetméter területű ház 1276 négyzetméteres telken fekszik és egy fedett csarnok is tartozik hozzá. Ha nem bánja, hogy a munkahelye az otthona is, lehet, hogy ez az ajánlat Önre vár!

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Eladó egy korábban szórakozóhelyként is működő 3 szintes családi ház Kisújszálláson. A épület régóta üresen áll, felújításra szorul. 1276 négyzetméteres telken fekszik a 237 négyzetméter területű ház és egy 232 négyzetméter alapterületű (bármire is alkalmas) fedett csarnok. A földszinti részen kiszolgálóhelységek találhatóak (női és férfi mosdó, iroda, pénztár és egy két részre osztott ügyféltérnek használható nagy előtér), az két emelten helyezkedik el a lakrész, amely összesen 125 négyzetméter, 4 külön szoba, 2 fürdőszoba és egy amerikai konyhás nappali-étkező található benne. A lakrészhez külön bejárat van. Az udvara tágas, jól hasznosítható. Első sorban olyan vállalkozóknak ajánlom, akik szeretnének a munkahelyük közelében lakni. Hivatalosan szórakozóhely, de autószerelő műhely, varroda, kisbolt vagy csomagoló üzemként is használható.[...]” További lakások és házak az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában és központozásával közöljük.





