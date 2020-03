Luxusautókat foglalt le a NAV megyénkben

Luxusautókat zárolt a NAV

🕵️‍♀️Luxusautókat zárolt a NAV🏎💰Luxuskörülmények között élt az az ügyvéd, akit letartóztattak törvénytelen kölcsönök és áfacsalásból való részesedés miatt. Az illető ráadásul egy tanút még a vallomástétel előtt megfenyegetett, hogy elkerülje büntetését. Az éjszakai eligazítás után a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói, járőrei, informatikusai, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ügyészei és a TEK egységei felszámoltak egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei bűnszervezetet. A nyomozók bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, hamis tanúzásra felhívás és hamis magánokirat felhasználása miatt hallgattak ki gyanúsítottakat. Hetüket őrizetbe vették, mert a bűnszervezetben közreműködtek a behajtásban, a pénzfelvételben, a koordinálásban és a fiktív számlázásban. A pénzügyi nyomozók Porsche-t, Ferrarit, Mercedest, Volvót, valamint több mint hetven ingatlant, továbbá készpénzt és befektetést zároltak. A nyomozás adatai szerint egy bűnszervezet állt annak a számlázási láncolatnak a hátterében, ami egy dél-alföldi vágóhíd részére segédmunkások és rakodók munkájáról állított ki fiktív számlákat. A vágóhíd járulékot nem fizetett az alkalmazottak után, és majdnem 1,5 milliárd forint értékű hamis számlát vásárolt. A számlákat olyan cégek állították ki, amelyek ügyvezetői strómanok voltak. A jutalékból a szóban forgó ügyvéd is részesedett. Ez az ügyvéd éveken keresztül úgy adott cégek és magánszemélyek részére törvénytelenül, üzletszerűen kölcsönt, hogy bár a szerződésben kamatot nem kötött ki, a kölcsönadott összegnél magasabb összeget tüntetett fel a papírokon. Hasonló elvek mentén külföldről behozott, nagy értékű járműveket is értékesített a kialkudott eladási ár kamattal növelt értékén. A pénzügyi nyomozók jelenleg több mint harminc, félmillió és hatvanmillió forint közötti összegről szóló ügyletet vizsgálnak. Amikor a hatóságok a kölcsönök körülményeinek vizsgálatát megkezdték, az ügyvéd egy tanút megfenyegetett, hogy ne tegyen rá terhelő vallomást.Az okozott kár, a lefoglalások és zárolások révén teljes egészében megtérülhet. A gyanú szerint elkövetett visszaélések miatt akár tizenhat év szabadságvesztés is kiszabható.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2020. március 5., csütörtök