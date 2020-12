Adventi gyertyaként világítják meg a Látványtár ablakait Kunszenten

Éppen négy utcafronti ablaka van a helyi Látványtárnak, melyek közül egyet-egyet minden vasárnap feldíszítve mutatnak meg az adventi időszak alatt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A járványhelyzet idején az intézmény zárva tart, de szerettük volna tartani a kapcsolatot a látogatóinkkal, átadva a karácsonyi készülődés hangulatát. Amellett döntöttünk, hogy minden vasárnapra berendezünk és kivilágítunk egy ablakot – mondta Vass-Bathó Beatrix, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ egyik munkatársa.

– Különleges témát boncolgatunk, az első ablakba a hirdetések kerültek. A helyi újságokból, országos reklámlapból válogattunk ki direkt karácsonyi felhívásokat, amihez tudtunk tárgyat tettük, így alakult ki a rögtönzött kiállítás – részletezte.

– Most hétvégén a Mikulás volt a középpontban, édességekkel készülődtünk, találtunk régi üdvözlőlapokat is. A felszámolt Nestlé gyár anyagából részben történeti tárgyakat is helyeztünk az ablakba – emelte ki, majd sejtetve csak annyit tett hozzá, hogy a további kiállítások témája legyen meglepetés.

A múzeum a gyűjteményéből olyan darabokat is megmutattak, amelyeket a látogatók eddig nem láthattak. A Látványtár ablakai szinte vitrinként működnek.

– Igyekeztünk a közösségi oldalon a lakosság figyelmét is felhívni a kezdeményezésre. Meglepően sokan érdeklődnek, a családok mellett iskolai csoportok is jönnek – mondta. Hozzátette: karácsonyra mind a négy ablak berendezve teljes kivilágítással pompázik majd.