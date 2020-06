Átvették bizonyítványaikat a kisújszállási szakmunkástanulók

Ünnepélyes keretek között vehették át az Illéssy Sándor Baptista Középiskola végzős szakmunkástanulói a bizonyítványaikat Toldi Attila igazgatótól. Az ifjú szakmunkások közül hárommal beszélgettünk jövőbeni terveikről.

– Először szakácsként kezdtem, aztán egy év elteltével rájöttem, nem ez az én utam, kicsit többre vágytam. Szeretek főzni, de csak hobbi szinten, nem dolgoznék ebben a szakmában. Ezt igazgató úrral megbeszéltem, és átjelentkeztem kereskedő szakra – árulja el Garai Sándor, aki tavaly érettségizett, most pedig szakmunkás-bizonyítványt is kapott.

– Ez a bizonyítvány és az érettségi is plusz pontot ad a felvételimhez. A Debreceni Egyetem Szolnok és Debreceni Campusára is jelentkeztem kereskedelem és marketing, illetve gazdálkodási és menedzsment szakra. Elsősorban államilag támogatott képzésre mennék, de ha nem jön össze, a fizetőst is megpróbálom – sorolja Garai Sándor, aki kérte az Europass bizonyítványt is.

– Mivel családom egy része – édesapám és ikertestvérem – Németországban él, szeretnék hozzájuk kimenni a nyáron, és ott dolgozni. Az egyetem elvégzése után, ha kapok itthon olyan állást, ami nekem is megfelelő, maradok. Elsősorban Magyarországon tervezem a jövőmet – jelenti ki határozottan a fiatalember, aki nyelvvizsgát is szeretne még tenni. Az is kiderül, hogy határozottságát az Illéssynek köszönheti.

– Itt bőven volt lehetőségem kibontakozni, diák-önkormányzati elnökként programokat, adománygyűjtő akciókat szervezhettem. Úgy voltam vele, ha már úgyis iskolában vagyok, töltsem el hasznosan az időt, ezért mindannyiunknak tetsző programokat állítottam össze. A megvalósításban az iskolavezetés, diáktársaim és osztályfőnököm, Galambos Orsolya is támogatott – mondja Garai Sándor.

Matuszka Henrietta Ildikó a szociális gondozó és ápoló szakmát választotta, erről kapott most bizonyítványt.

– Azért választottam ezt a képzést, mert gyerekkorom óta szerettem volna ápoló lenni. Családunkban vannak többen, akik ezt a szép hivatást választották – osztja meg lapunkkal a fiatal lány, aki már írja önéletrajzát szóbeli ajánlatához.

– Nagyon jó tanáromnak, Borók-Varró Veronikának köszönhetően az évek során még inkább elmélyült bennem a gondolat, hogy a jövőben egészségügyi ápolóként helyezkedjek el. Kezdőként pár évig szociális otthonban szeretnék tapasztalatot gyűjteni, aztán még plusz szakmát, végzettséget, nyelvvizsgát szerezni, és mondjuk tíz év múlva a megye egyik kórházának gyermekosztályán dolgozni – avat be terveibe Matuszka Henrietta Ildikó.

Az abádszalóki Máté Annamária cukrászként végzett.

– Otthon is rendszeresen szoktam tortákat, süteményeket készíteni. Kiskorom óta érdekel ez a szakma. Most szeretnék maradni érettségire, és még másik szakmát is megtanulni, mert ebben a felgyorsult világban fontos, hogy valaki több lábon álljon – vélekedik. A fiatal cukrászlánynak már diákként többször megadatott a lehetőség, hogy részt vegyen megyei és országos gasztrokupákon, melyeken rendre bebizonyította, édesszájúként nemcsak enni szereti a finom tortákat, süteményeket, hanem ügyesen el is tudja készíteni azokat. Legyen az bejgli, muffin vagy épp Fekete-erdő tekercs. Abádszalókon nyáron diákmunkásként dolgozik, de tervei között újabb szakma, nyelvvizsga is szerepel. Ha meglesz a kellő gyakorlata, pár év múlva külföldön dolgozó bátyja után menne.