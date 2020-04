Digitálisan is működik a zene- és tánctanulás is a Tisza-tónál

Másfél hónap telt el azóta, hogy életbe lépett hazánkban a tantermen kívüli digitális oktatás. Kevés szó esik azonban arról, hogy a változás nemcsak az általános iskolákat, gimnáziumokat és felsőoktatási intézményeket érinti. Az elmúlt hetekben jelentősen átalakult a művészeti oktatás is.

Szokatlan módon folyik a munka a Tisza-tó és térsége két legnagyobb művészeti iskolájában. Gyerekek százai tanulnak ezekben a napokban is a megszokottól eltérő módon zenélni és táncolni.

– Az első hét azzal telt, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő módszert az oktatásra, egyben időt hagytunk a gyerekeknek és szüleiknek, hogy a közismereti oktatásra összpontosíthassanak – felelte lapunk kérdésére Árvai Zsigmond.

– Arra törekedtünk, hogyha digitális formában is, de a személyes kapcsolattartás megmaradjon, ezért a pedagógusok hétről hétre videóüzenetekkel jelentkeznek – magyarázta a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) igazgatója. Elsősorban a Google Class­room és a Facebook digitális osztálytermeibe költözött a Tisza-tavi néptáncoktatás. Természetesen a visszacsatolás sem marad el, a pedagógusok is rövid videófelvételeket kérnek a gyerekektől, hogy ellenőrizni tudják az otthon végzett munkát.

– A tánclépések és folyamatok, valamint a helyes eszközhasználat bemutatása mellett igyekszünk színesíteni az otthon töltött időt, interneten elérhető értékes tartalmakat, játékos feladatokat ajánlanunk a diákoknak – mesélte a néptáncpedagógus. Húsvétkor online táncversenyt tartottak.

A digitális oktatás a tiszafüredi Fekete László Zeneiskola tanárainak is kihívást jelent, mégis gyorsan alkalmazkodtak. Kihasználva a kor vívmányait, a rendelkezésre álló technikai eszközöket és szoftvereket, tartani tudják az eredeti órarendet.

– A diákjaink nagy részénél elérhetőek a szükséges eszközök, így az oktatás feltételei adottak – vázolta Kerekes András intézményvezető-helyettes.

Az egyéni hangszeres órák videócset segítségével történnek, egyes esetekben a programok által okozott torzulás jelenthet problémát. Ezek a szoftverek többnyire beszédhangra lettek optimalizálva, ami magyarázza a torzulást a mély és magas hangtartományokban.

– Ugyancsak felvételek segítségével tartjuk meg a csoportos hangszeres óráinkat. A kijelölt darab szólamait a zenetanárok feljátszák, majd továbbítják azt a tanulóknak. Gyakorlás után a diákok is elkészítik a saját felvételüket, majd elküldik a pedagógusnak – részletezte. Szolfézs- és zenetörténet óráikat a közösségi oldalon, osztályonként létrehozott csoportokban, valamint a Google Classroom felületén keresztül valósítják meg. Emellett olyan oldalt is használnak, melyen számos gyermekbarát, játékos feladat található.

A tapasztalatok eddig mindkét intézményben pozitívak, a tanulók lelkesek, a szülők pedig továbbra is támogatják őket, hiszen a zene és a tánc otthon is színesíti a gyermekek mindennapjait. Úgy látják, a járvány idejére átmeneti, de életképes megoldást jelent a digitális távoktatás, ugyanakkor megmutatkozik a közösségi élmények teljes hiánya is.

– Most jöttek volna azok a programok, fellépések, melyeket sokan vártak, hiszen a gyerekek itt mutathatták volna meg tudásukat, a sok-sok gyakorlás eredményét. A munkánk sava-borsát jelentik ezek az alkalmak, közösségi rendezvények – hangsúlyozta Árvai Zsigmond. Egyetértettek abban is, hogy a digitális oktatásnak vannak olyan elemei, melyek később beépíthetőek lesznek a mindennapi munkafolyamatokba. Ugyanakkor ez sosem pótolhatja a személyes jelenléten alapuló, hagyományos oktatást.