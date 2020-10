Feketefoglalkoztatás gyanújával egymást is feljelentik a cégek

Megyénkben is, országosan is csökkent a munkabalesetek száma az idei első félévben az előző esztendő első és második félévéhez viszonyítva. A számok ugyan javuló tendenciát mutatnak, ám erősen árnyalja a képet az a tény, hogy tavasszal a koronavírus-járvány első hullámának idején számos cég szüneteltette tevékenységét, leállította a termelést.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatójából kiderül, az augusztus 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek adatai alapján az első félévben összesen 9 ezer 706 munkabaleset történt hazánkban, ebből 412 Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Országosan a balesetek közül huszonkilenc volt halálos. Sajnos, ismét volt megyénkben is halálos munkabaleset.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól megtudtuk, 2020 első félévének 412 munkabalesete 286 férfi és 126 női munkavállalót érintett. A gépiparban 170, míg a feldolgozóiparban 69 eset történt. A balesetek között kettő volt halálos és három életveszélyes. A halálos balesetek közül az egyik közúti baleset volt, az életveszélyesek közül szintén az egyik személyes összetűzés miatt következett be. A többi súlyos eset munkavállalói és munkáltatói hiányosságokra vezethető vissza.

– A balesetek nagy részéért jellemzően emberi mulasztás okolható, vagy a dolgozó vagy a munkáltató nem tett meg mindent a biztonság érdekében, figyelmetlen volt – hangsúlyozta dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Ma már összehasonlíthatatlanul biztonságosabb gépeken dolgoznak az emberek, mint akár ötven évvel ezelőtt, olyan biztonsági elemek vannak beépítve, amelyek minimálisra csökkentik a baleseti veszélyt. Sajnos, vannak munkavállalók, akik nem tartják be az előírásokat, figyelmetlenek.

Még manapság is probléma például az alkoholfogyasztás, elég csak belegondolni, hogy Magyarországon több mint 800 ezer alkoholbeteg van. Nem mindenki tudja megállni, hogy munkaidő kezdete előtt igyon, ez viszont komoly kockázat egy üzemben, gépek mellett. Megesik, hogy a cégvezető sem biztosítja a megfelelő feltételeket a biztonságos munkavégzéshez, pedig azon túl, hogy tragikus, ha történik egy komolyabb baleset, ami a dolgozó megélhetésére rányomja a bélyegét, a vállalkozást is rosszul érinti anyagilag, ha hosszú időre kiesik egy embere a munkából.

Dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei elnöke is úgy vélekedik, a balesetek számának csökkenése akkor lenne igazán örvendetes, ha nem a pandémia időszakát mutatnák ezek az adatok. Az pedig nem véletlen, hogy a munkabalesetek legtöbbje a gépiparban, feldolgozóiparban következik be, ezek olyan területek, melyek fokozott odafigyelést követelnek meg a dolgozóktól az üzemekben, gépek mellett. A veszélyesebb munkakörökben pedig többségében férfi dolgozik, ezért is éri őket nagyobb számban baleset.

A január-júniusi időszakban a munkabalesetekkel kapcsolatos hatósági intézkedések közül 68 határozat irányult valamilyen hiányosság megszüntetésére. Foglalkozást tiltó határozatból tizenöt, felfüggesztő határozatból ötvenhét született. Emellett a kormányhivatal három munkavédelmi bírságot is kiszabott 1 millió 40 ezer forint összértékben.

A nyári időszakban június 22. és július 10. között idén is végeztek akció-ellenőrzéseket, ahol a munkavállalók jogviszonyának rendezettségét vizsgálták, a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetve az építőiparra.

– A nyári célvizsgálattal harminckettő munkáltatót ellenőriztünk. Szabálytalannak huszonhárman bizonyultak. A százhét ellenőrzött munkavállalóból negyvenkettőt érintett valamilyen munkaügyi szabálytalanság. Jellemző szabálytalanság a feketefoglalkoztatás, a késedelmes bejelentés, a munkaidő-nyilvántartás hiánya volt. Feketefoglalkoztatást tizenkilenc munkavállaló esetében tártunk fel. Az építőiparban huszonnyolc munkáltatót ellenőriztünk, kilencvenöt munkavállalóra vonatkozóan. Közülük harmincnyolcat érintett valamilyen munkaügyi szabálytalanság, és tizenhatan dolgoztak feketén – tájékoztatta lapunkat a megyei kormányhivatal.

Dr. Sziráki András elmondta, a kamarához is érkezett olyan bejelentés, hogy feldolgozóipari, könnyűipari cégeknél a dolgozók bizonyos százalékát feketén foglalkoztatják. Volt, ahol a dolgozók egyharmadát nem jelentették be. Az is megesett, hogy ilyen bejelentéssel valaki a konkurenciával szemben próbált jogtalan előnyhöz jutni.

Dr. Lits József hangsúlyozta, sajnos még mindig nem tudják kiküszöbölni, hogy egyes vállalkozások ilyen módon keressék a boldogulást, a trükközésekkel próbáljanak pénzt megtakarítani. Se a vállalkozásnak nem jó, ha lebukik és fizetheti a bírságot, de a dolgozónak is csak rövid távon előny, ha nincs bejelentve és nem fizet járulékokat, mert így elesik a táppénztől, az időszak nem számít bele a nyugdíjba, és különösen súlyos helyzetet eredményez, ha úgy történik munkabaleset, hogy az illetőnek nincs munkaviszonya. Mint mondta, az építőiparban például folyamatosan jellemző a feketefoglalkoztatás.