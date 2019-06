Hagyományőrző aratónapot és babfesztivált rendeztek Jászapátin

Hagyományőrző programok egész sora színesítette a Jászsági Aratónapot és IX. Babfesztivált Jászapátin. Őseink június 29-én, Péter-Pál napján kezdték el aratni az életet adó búzát. A rendezvény egyik leglátványosabb részeként a város határában felidézték és bemutatták a kézi aratási szokásokat.

Viseletbe öltözött lányok, asszonyok pálinkával és arató reggelivel fogadták a vendégeket a Jászsági Aratónap helyszínén, a Gazda-Farmon. A résztvevőket a házigazdák képviseletében ifj. Pócs János köszöntötte, aki tiszteletét fejezte ki az aratócsapatok előtt, mert fontos számukra, hogy átadják azt a tudást, amit elődeiktől örököltek.

A szervezők nevében Farkas Ferenc polgármester és Kiss János a Jászapáti Gazdakör elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Az arató csapatokat Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány indította útnak a versenyre. Az arató lányok, asszonyok, legények és férfiak, miután párokba rendeződtek, elindultak a közeli búzatáblába.

A látványos menetben aratódalokat énekeltek. A helyiek mellett a Jászság több településéről is érkeztek hagyományőrzők a közösségi eseményre. Sokan időutazást tettek azokba az időkbe, amikor még őseink bizony kézzel arattak.

– Az aratónap a régi gyerekkoromat idézi – mesélte a jásziványi Berente Miklós.

– A gépesítés előtt még kézzel takarították be a búzát. Emlékszem, hogy kisgyerekként a marokszedésbe kapcsolódtam be. Majd ahogy korosodtam már kaszáltam is – idézte fel élményeit Berente Miklós.

A rendezvényen sok fiatal kíváncsi volt a régi szokásokra: láthatták a kaszálást, a marokszedést és azt is hogyan rakják keresztbe a kévéket. A gabonát pedig cséplőgép segítségével csépelték ki. A tizenkét éves Fülöp Ferenc elmondta, hogy már három-négy éve jár édesapjával aratóversenyekre és mindig nagyon jól érzi magát. Természetesen ő maga is kipróbálta a kézi aratást.

A versenyen az aratóbandák asztaláról nem hiányzott a kenyér, szalonna, kolbász és hagyma sem. A dolgos embereket munka közben vízzel és tejjel kínálták meg. Időnként előkerült a hangulatfokozó jászsági házi pálinka is. Az aratóversenyt végül az alattyáni csapat nyerte. Amíg a hátárban folyt a munka, addig a Gazda-Farmon számos kísérő program színesítette a rendezvényt.

Főzőversenyek keretében bográcsokban főzték a birkapörköltet és babgulyást. Birkafőzésben szintén az alattyániak bizonyultak a legjobbnak, a babfőzőt a jászapáti gimnázium csapata nyerte. A pálinkamustra legjobbja pedig Farkas János pálinkája lett.