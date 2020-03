Kényszerpihenőjüket töltik a szolnoki Szigligeti művészei

Szinte elsőként zártak be a színházak a veszélyhelyzet miatt, a színházi dolgozók már múlt hétfő óta otthon várják a koronavírus-járvány végét. Hogy mivel foglalják el magukat a Szigligeti Színház művészei, az most cikkünkből kiderül.

– Kora reggel, amikor még nagyon kevesen voltak az utcákon, futottam egyet a gáton, hiszen nekünk, színészeknek ilyenkor sem szabad elhagynunk magunkat. Mióta élesedett a helyzet, és az időjárás megengedi, azóta inkább a gyerekekkel trambulinozok az udvaron – válaszolta kérdésünkre Barabás Botond színész. Mint mondta, most olyan dolgokra jut ideje, amikre eddig nem.

– A családdal együtt lenni, olvasni, egy picit megnyugodni. Sajnálom, hogy ezt most egy szörnyű helyzet miatt tudjuk megtenni, de közben azért, ha egy kicsit pozitívan nézzük, valamilyen szempontból pótolni tudok olyan dolgokat, amelyek eddig a nagy hajtásban kimaradtak. Mindeközben természetesen mélyen együtt érzek azokkal a kollégákkal, akik nehéz helyzetbe kerültek a színházak bezárása miatt – tette hozzá.

– Először is elolvasom azokat a könyveket, amelyeket eddig nem volt időm, és egyre csak halmozódtak – tudtuk meg Radó Denise színész-rendezőtől. – Készülök a Kőműves Kelemen című darab megrendezésére, és végre rendet rakok a lakás azon zugaiban, ahol eddig nem sikerült. Emellett nagyon sok olyan emberrel tudok most telefonon vagy számítógépen keresztül beszélgetni, akikkel eddig nem, mert napközben elszaladt az idő. Vagyis, most a barátaimra is több időt tudok fordítani – számolt be mindennapjairól a művésznő.

A színház rangidős színésze, Karczag Ferenc éppen főzött, amikor elértük telefonon.

– Nem unatkozom, feltalálom magam. Ameddig elolvasom a koronavírusról szóló legújabb híreket, eltelik a fél nap. Ma Dávid fiam ment el a boltba, ő szerzi be mostanában az élelmiszert. Igyekszem vigyázni magamra – szögezte le.

Eközben kollégája, Molnár László szülőként az online oktatás világában próbál helytállni.

– Kislányom, Rozika első osztályos, most tanul írni, olvasni, számolni. Nagy kihívás ez nekem, hiszen a modern technika nem az erősségem, de igyekszünk mindenben együttműködni a tanító nénikkel. Emellett kihasználva a kényszerpihenőt, próbálnék felkészülni új, önálló estekre, verseket tanulok majd, valamint a későbbi rendezésemet is igyekszem előkészíteni – sorolta teendőit a színész-rendező.