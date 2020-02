Megújul a vezsenyi óvoda játszótere

Várakozáson felül jól sikerült a minap megrendezett óvodatámogatói bál, mondta el Szabó Ferenc polgármester.

A kultúrház először adott otthont ilyen jellegű jótékonysági rendezvénynek, melyhez hasonlókat a későbbiekben is szeretnének tartani A településvezető ismertette: körülbelül ötven főre számítottak, ezzel szemben közel nyolcvanan eljöttek a műsorral egybekötött vacsorára, így telt házas rendezvénynek örülhettek.

A vezsenyi óvodások jól felszerelt épületben töltik napjaikat, mint korábban megírtuk, a többi között interaktív táblát is használhatnak. Az udvaron viszont a meglévő eszközök már elavultak. Innen jött az ötlet, hogy a báli belépők és támogatói jegyek eladásával az óvodai játszótér felújítására próbálnak anyagi forrást teremteni, bízva a közösségi összefogás erejében. A bálon felléptek a helyi óvodások is, valamint a Dalma Dance Club táncosai, a talpalávalót pedig Széles Attila húzta. A befolyt támogatásoknak köszönhetően tavasszal meg is kezdődhetnek a munkálatok az intézmény udvarán.