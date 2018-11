Megyénkben is egyre kevesebb az álláskereső

Az országos tendenciákhoz hasonlóan, térségünkben is csökkent az álláskeresők száma. Beszédes adat ugyanakkor, hogy a munkanélküliek negyvenhét százaléka legfeljebb nyolc általános végzettséggel rendelkezik. Az alacsonyabb iskolázottságúak azonban viszonylag gyorsan el tudnak helyezkedni.

A nyilvántartott álláskeresők száma 6,5 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint. A szeptemberi zárónapon a munkanélküliek száma 251 ezer volt, mintegy 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb felméréséből az derül ki, hogy megyénkben tavaly a negyedik negyedévben a munkanélküliségi ráta 5,3 százalékon állt, ez az idei első félévre 5 százalékra csökkent. Ennek ellenére az országos átlaghoz (3,9 százalék) képest rosszabb helyzetben van szűkebb hazánk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Megyénkben június végén 13 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, 18 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A csökkenés mértéke viszont meghaladta az országos átlagot. A pályakezdő álláskeresők száma 24 százalékkal visszaesett, az összes munkakeresőhöz viszonyított arányuk 10 százalék volt.

Az NFSZ szeptember végi adatai szerint viszont megyénkben még így is jelentős a munkanélküliként nyilvántartott pályakezdő fiatalok száma.

Az idei első félév végén megyénkben a három hónapnál nem régebben munkanélküliek aránya 39 százalékot, míg a tartósan, vagyis több mint egy éve álláskeresők 30 százalékot tettek ki. Ez utóbbiak száma 7,2 százalékkal volt kevesebb a tavaly júniusinál.

A nyilvántartott álláskeresők 28 százaléka szociális ellátásban, 13 százaléka álláskeresési járadékban, 10 százaléka álláskeresési segélyben részesült, közel felük nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást.

Június végén megyénkben 4,9 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, számuk 7,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időpontjához képest. Tíz üres álláshelyre 26 álláskereső jutott, nyolccal kevesebb, mint 2017 júniusában.

A KSH adataiból az is kiderül, hogy a munkanélküliek 47 százaléka legfeljebb nyolc általánost végzett, vagyis semmilyen szakképesítéssel nem rendelkezik. Még mindig a diplomások vannak a legjobb helyzetben, az álláskeresők mindössze 3,5 százalékát adták ki. Nehezebb a dolga az érettségizetteknek (24 százalék), sőt a szakmát szerzetteknek is (26 százalék).

Izsó Balázs, a Trenkwalder munkaerő-közvetítő iroda szolnoki kirendeltségének vezetője hírportálunknak elárulta, tapasztalatuk szerint mostanában viszonylag könnyű munkát találni.

– Irodánk főként fizikai munkakörre toboroz. Erről a területről pedig elmondható, hogy rengeteg a lehetőség és gyorsan találnak munkát a hozzánk jelentkezők, általában két-három héten belül, viszont elég magas a fluktuáció.

– Nagyon nagy a verseny a dolgozókért, a munkáltatók akár év közben is felülvizsgálják a béreket, hogy jobb kondíciókat tudjanak kínálni a munkavállalóknak – fejtette ki Izsó Balázs.

– Azok, akik például alapfokú végzettséggel rendelkeznek, viszonylag gyorsan el tudnak helyezkedni, a térség iparának fejlődésével ugyanis rengeteg a nyitott pozíció.

– A magasabb végzettséggel rendelkező jelöltek esetében ugyan nagyobb az átfutási idő, de nagy százalékban őket is el tudjuk helyezni – mondta a szakember, majd hozzátette, ők is azt tapasztalják, hogy a legtöbb munkanélkülinek sok esetben alapfokú végzettsége van. A legnagyobb kereslet azonban most a gyártásban, termelésben elhelyezkedni kívánó munkavállalókra van.

Berekfürdőn legjobb a helyzet

Az NFSZ szeptember végi adatai szerint a munkanélküliek aránya Tiszaburán a legnagyobb. Itt a munkavállalási korú népesség 24,56 százaléka, vagyis közel a negyede álláskereső. Az adatok szerint ez az arány Berekfürdőn a legkisebb, 2,35 százalék. A 766 munkaképes személyből csak 18-an nem dolgoznak. Szám szerint a legkevesebb munkanélküli Hunyadfalván, Mezőhéken és Tiszainokán él. E településeken csak tíz álláskeresőt tartanak nyilván, viszont a munkavállalási korúak száma a háromszázat sem éri el.