Megyénkben is visszaesett az érdeklődés a sonka és a tojás iránt

Nyakunkon a húsvét, a korábbi években ilyenkor már sorban álltak a vásárlók a sonkáért, tojásért. A vírusveszély azonban a vásárlási szokásokra is rányomta bélyegét. Áru van, valamivel drágább ugyan, mint tavaly, ám észrevehetően kisebb mennyiséget vesznek az emberek.

– Visszaesett a vevők száma, de a visszatérő vásárlóink szerencsére most is jelentkeznek sonkáért – számolt be róla Székely József, a Székely Hús Kft. ügyvezetője. – Már megkezdtük a sonkák árusítását, de várhatóan ez a hét lesz a legerősebb. A szolnoki piacon lévő üzletünkben a hétköznapok eleve sem voltak olyan jók mostanában, fő piaci napunk a szombat, de az, hogy 9-től 12 óráig csak a 65 év felettiek vásárolhatnak, a mi forgalmunkat is rosszul érinti.

– Tartunk is tőle, hogy sokan inkább az üzletláncok boltjaiban fognak bevásárolni. Nagyon megváltoztak most a vásárlási szokások, néha érthetetlenül nagyobb mennyiséget kérnek egyes termékekből, míg másból éppen csak visznek. Nyilvánvaló, hogy most a sonkából is inkább a kisebb mennyiségekre lesz igény, annyit vesznek, ami elég a szűkebb családnak, most óvatosabbak az emberek, nem lesznek nagy összejövetelek – fejtette ki az ügyvezető.

Elmondta, tavalyhoz képest drágult a sonka, az árak az alapanyag, a sertéshús árának változását követték. De­cemberben az árak magasabbak voltak, most valamelyest visszaestek. Törzsvásárlóik főként a hagyományos érlelésű füstölt sonkát keresik, ez a legdrágább, idén 2990 forint kilója. A kötözött sonka, lapocka olcsóbb, annak kilójáért 1800–2200 forint körüli árat kell fizetni.

Szabados Károly, a rákó­czifalvi Szabados Hús Kft. ügyvezetője is problémaként emelte ki, hogy a boltokat rosszul érinti a 9-től 12 óráig tartó korlátozás, mivel sok idősnek eleve bevásárolnak, és így a délelőtti órákban alig pár nyugdíjas vevő akad. Hozzátette, szállítanak budapesti piacokra is, ott is hasonló a helyzet. Az árak egyébként náluk is emelkedtek.

– A húsár eleve magasabb volt, ezen a vírushelyzet nem változtatott – mutatott rá. – Március közepén kezdődött a kéthetes felvásárlási láz, akkor megemelkedtek az árak, ebben szerepe volt az euró árfolyamváltozásának is. De az élő sertés kilónkénti tőzsdei ára is 10–20 forinttal változott le és fel, a húst pedig ebben a helyzetben jobban vitték. A vágásoknak köszönhetően rengeteg szalonna, zsír került piacra, így ezek ára leesett, például a szalonna 400 forintról kétszázra, így ennek kompenzálására az egyéb termékek ára megemelkedett. A sonkára már januárban, februárban magasabb árak vonatkoztak – magyarázta az ügyvezető.

– A hagyományos érlelésű sonka 10–20 százalékot veszít a súlyából, a só miatt csökken a víztartalma, ezért tűnik soknak a 3000 forint körüli ára. A gyors pácolású sonkák, amibe beinjekciózzák a páclét, vákuumcsomagolásban megtartják a súlyukat, így emiatt is olcsóbbak. De az ünnep előtti hét most nem lesz olyan, mint a korábbi években, nemigen láttam még olyat, hogy húsvét előtt ennyire nem fogyott az áru.

A tojásokat sem viszik annyira, mint a korábbi években, de eddig még a szolnoki piacon sem tapasztalható az árak szokásos megugrása.

– A törzsvásárlóink persze viszik a szokásos mennyiséget vagy valamivel többet, de nem olyan nagy tételekben, mint máskor – vallották a termelők.

Fekete Tibor, a Coop Szolnok Zrt. ügyvezetője arról számolt be, a korábbi években hamarabb elkezdődött a bevásárlás sonkából, tojásból, de szerencsére azért fogy az árujuk, sonkából is veszik mindegyik fajtát. A csokoládé iránt viszont érezhetően visszaesett az érdeklődés, aminek az lehet az oka, hogy sok helyen elmaradnak a szokásos rokoni összejövetelek, locsolkodások, ahol a csokifigurákat adják egymásnak az emberek.