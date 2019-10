Mesés foglalkozást tartottak a könyvtárban

Különleges világok elevenedtek meg a mezőhéki könyvtárban. A közelmúltban Kalotainé Gacov Szerafina tartott meseterápiás foglalkozást.

A másfél órás esemény elsősorban a legkisebbeknek szólt, de szívesen fogadták a felnőtteket is. A fejlesztő meséken keresztül mutatott be számos helyzetet és tulajdonságot, amelyekkel bárki találkozhat a való életben. A kicsik maguk is átélhették a hősök kalandjait és megpróbáltatásait, a történet végén pedig megbeszélték a felmerülő kérdéseket, érzéseket.

A módszer számos témát képes felszínre hozni a gyermekek lelkéből, így egyúttal igen hatékony személyiségfejlesztő eszköz is. A papírszínház szintén egy kiváló műfaj, Japánból származik. A festett és rajzolt helyszínek, valamint papírfigurák segítenek könnyebben megjeleníteni a történetet.

A foglalkozásokat a szakember közös rajzolással zárta, ahol pozitív és negatív hősöket alkottak meg a gyerekek. A lelkes csapat nagy odafigyeléssel hallgatta a meséket, és szívesen vett részt a záró feladatban is.