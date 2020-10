Fejleszthetnek: milliókhoz jutottak a megyei civil szervezetek

A zagyvarékasi székhelyű Életjel Mentőkutyás Kutatóegység hat-, az S.A.R. Hungary Alapítvány, mely az életjelesekkel kiegészülve segíti a bajbajutottakat, ötmillió forint támogatást nyert el a Magyar Falu Programban.

A Magyar Falu Programban országosan több mint ezerötszáz civil szervezetet támogatnak. Az egyesületek és alapítványok az elnyert összegekből főként gépjárművet vagy székhelyként funkcionáló ingatlant vásárolnának. A polgárőrök a közbiztonság növelését tűzték ki célul. Idén számos megyebeli szervezet fejlesztési terveire biztosítanak fedezetet.

– Tűzoltóautót vásárolnánk, a kutatóegységnek megítélt összeget pedig a rékasi szertár felújítására fordítjuk. A nyílászárókat cseréljük ki, illetve ipari kapukat építünk. Célunk, hogy az épület alkalmassá váljon oktatóterem kialakítására is – tudtuk meg Turi Lászlótól, a szervezetek vezetőjétől.

További kamerák segítik majd a polgárőri munkát

Rákócziújfalun a meglévő kamerarendszert bővítik.

– Kétmillió forintot nyertünk el, amit további térfigyelők kihelyezésére költünk. A temető és a csapadékvíz-tározó környékét próbáljuk megvédeni. A faluháznál telepített kamera is nagy területet lát majd be. És bár jó a közbiztonság, a fejlesztés elősegíti, hogy az is maradjon – emelte ki Pusztai Ferenc, a Rákócziújfalui Községi Polgárőr Egyesület elnöke.

A településen működő Ifjúság Horgász Egyesület a közelmúltban kialakított víztározó környékének rendbetételéhez szükséges eszközöket is vásárolhat, így a terület a jövőben horgásztóként üzemelhet.

A Tiszajenői Polgárőr Egyesület ötmillió forint támogatáshoz jutott. Lólé Zsolt elnök elmondta, az összegből platós, négykerék-meghajtású terepjárót szereznek be. A polgárőrök segítik a helyi időseket is, a tervezett járművel pedig könnyen tudnának a külterületen élőknek tűzifát vinni, vagy bevásárolni.

Székhelyként funkcionáló ingatlant vásárolnának

Cibakházán a Tisza Gyöngye Néptánc Egyesület székhelyéül szolgáló ingatlant vásárolna az elnyert hatmillió forintból.

– Szeretnénk egy házat, ahol próbálhatunk. Egy nagyobb helyiségre és udvarra azért lenne szükség, hogy a későbbiekben táncházat is szervezhessünk, a külső teraszon játszhatna a zenekar. Emellett tájház jelleggel egy helyiséget is kialakítanánk – fejtette ki Tóth Ildikó, az egyesület elnöke.

Az önkormányzat feladatainak ellátását segítő alapítvány pályázatával ötmillió forintos forráshoz jutottak Csépán.

– Kisbuszt szeretnénk vásárolni a pénzből. Mivel egyelőre nincs falugondnoki szolgálatunk, így ezen formát választottuk, hogy a bel- és külterületen élők mindennapjait megkönnyíthessük, az alapvető szükségleteiket kielégítsük. Zajlik az igények felmérése, és ez akár a falugondnoki szolgálat beindítását is megalapozhatja – tájékoztatott Pintér Csaba Gábor polgármester.

A Szelevény-Csépa Vadásztársaság is gépjárművet szerezne be az összegből.

– Van egy régi UAZ típusú gépkocsink, amit vadásztatásra használtunk. Jelenleg darabokban áll a szervizben, és kérdéses, hogy egyáltalán javítható-e. Ötmillió forintot ítéltek meg nekünk, így olyan haszongépjárműben gondolkodunk, amivel kivihetjük a terepre vadászainkat – taglalta Tóth Sándor, a társaság elnöke.

Élményekhez juttatnák a rászoruló gyerekeket

A nagyrévi Szőke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány munkatársai és önkéntesei öt éve dolgoznak azon, hogy élményekhez juttassák a rászoruló gyermekeket. Sok esetben ugyanis a szülők nem engedhetik meg a különböző programok finanszírozását.

– Lassan építkezünk. Kirándulásokra utazunk a gyerekekkel, fontosnak tartjuk, hogy megismerjék hagyományainkat, táguljon a látószögük. Az elnyert ötmillió forintból egy hétszemélyes autót vásárolunk, ami megkönnyíti a közlekedést, ezáltal különféle kulturális eseményekre is eljuthatunk majd – magyarázta Fekete Sándorné, az alapítvány képviselője.

Jövő évi programokra fordítja a támogatást a szajoli Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület.

– A pályázatunkat „Családi közösségépítő kulturális programok támogatása” címmel nyújtottuk be, ami sikeres lett, egymillió-nyolcszáznyolcvanötezer forintot kaptunk – avatott be Kerékjártó Tibor.

Az egyesület elnöke hozzátette, hogy a megvalósítandó hagyományos programsorozat keretében húsvéti rendezvényt, nyárköszöntő gyereknapot, Márton-napi programot, illetve adventi ünnepi készülődést terveznek Szajolban.

– Reményeink szerint színvonalas koncertek, gyermekműsorok, bábelőadások, kézműves-foglalkozások valósulhatnak meg a támogatásból – részletezte az elnök.

A helyiek összefogására is szükség volt Nagy segítség a mesterszállási tűzoltóknak az elnyert négymillió forintos támogatás. Varga Tamás parancsnok elmondta, ezzel kiegészülve már beszerezhetik azt a tűzoltójárművet, melynek segítségével hatékonyabban avatkozhatnak be az eseteknél. – Egy használt, ám kiváló állapotú eszköz lesz az új társunk a munkában. A pályázati összeg mellett óriási hálával tartozunk mindenkinek, aki a gyűjtés során valamilyen összeggel hozzájárult, hogy közelebb jussunk a tűzoltóautó beszerzéséhez – hangsúlyozta. A szóban forgó típus több fő és nagyobb mennyiségű víz szállítására alkalmas. Emellett modernebb szivattyúval rendelkezik. A helyi lánglovagok leginkább mezőgazdasági tüzeknél segédkeznek, az új jármű a terepmunkában is hatékonyabb lesz a jelenleginél.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei nyertes civil szervezetek névsora