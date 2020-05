Nánási Pál is kiemelte Buzás Albert önarcképének különlegességét

Több ezer kép közül a legjobb tízbe került Buzás Albert fotója Nánási Pál versenyén. A fiatal fotós különlegesen dolgozta fel a reflexió témát. Egy tükör segítségével édesapja és saját arcát varázsolta egy képre.

Elismerő szavakkal illette a neves fotós, Nánási Pál a megyeszékhelyen élő Buzás Albert képét. A tehetséges művész életének tizennyolc éve része a fotózás.

– Nyolcéves lehettem, amikor a családban egy régi gép előkerült a szekrényből, persze abban a korszakban az még komoly fényképezőnek számított. Befűzetlenül kattintgattam, azon keresztül kémleltem a világot. Tetszett, hogy az objektívet tekergetve egyszer éles, másszor homályos volt a kép – avatott be a múltjának meghatározó emlékébe Buzás Albert, aki saját elmondása szerint későn érő típus, így a fotósiskolát nem olyan régen végezte el.

– Gyerekkorom óta készítek fotókat, amit eleinte nem lehetett bírni nyersanyaggal. Majd 2002-ben megvettem az első digitális gépemet, aminek gyakorlatilag kihajtottam a lelkét – fűzte hozzá.

A magát technokratának valló fiatal életének része a folyamatos fejlődés, igyekszik lépést tartani a technikai újításokkal is. A karantén idején leginkább a makrovilág apró csodáit vette górcső alá. Számos rendezvényen megfordult már, legszívesebben az emberi érzelmeket kattintja le.

– Szeretek észrevétlen maradni, így az emberek természetességét örökíthetem meg. Egy autóstalálkozón például egy lánykérést fotóztam, amikor visszanézte a pár a képeket, újra átélhette a pillanat varázsát – mesélte.

A nyomdaiparban dolgozó férfi gyermekkora óta követi Nánási Pál munkásságát. A karantén idején a neves fotós minden héten más témát ajánlott fel, melyekre több ezer munka érkezett. A legutóbb a reflexiót jelenítették meg a versenyzők, Buzás Albert saját és édesapja önarcképét egy tükör segítségével fotózta le.

– Édesapámmal hasonló a genetikánk, már korábban is gondolkodtam egy ilyen kép elkészítésén. A fotózást hosszas felkészülés előzte meg, hiszen ki kellett tapasztalni, hogyan kell állni ahhoz, hogy a várt képet kapjuk. A tükörtorzítás miatt ugyanis tized milliméternyi csúszás is centis eltéréseket eredményez. Érdekes egyébként, hogyha egy pici szög változik, már máshogy látjuk a világot. Érdekes tapasztalatokat szereztem a kép készítése során – mesélte a részletekről, majd hozzátette: az ötven-hatvan kattintás során igazán vicces felvételek is születtek.

Buzás Albert beszámolt arról, hogy Nánási Pál műsorában külön kiemelte a fotóját, mely meg is ihlette, hogy saját édesapjával hasonlót készítsen.

– Szerencsés az az ember, aki azt csinálhatja, amit szeret, ezért én is a fotózásban látom a jövőmet – hangsúlyozta a tehetséges fiatal fotós.