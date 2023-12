Brad Pitt életútjáról a Mandiner készített egy összeállítást, amelyet így jellemeznek:

önmagában annyira amerikai és annyira hollywoodi, hogy kitalálni sem lehetne jellemzőbbet.

A filmek világával az egyetemi évei alatt ismerkedett meg, annak is tudatában volt, hogy Missouriban nemigen forgatnak filmeket, így hát amerikaiak és globális bevándorlók millióihoz hasonlóan megkezdte a nagy vándorútját – Kaliforniába.

A nyolcvanas évek közepén – megint csak mennyire amerikai és mennyire hollywoodi – ifjú színészaspiránsként küszködött Kaliforniában. Színészeti leckéket vett és különböző munkákból tartotta fenn magát. 1987-ben kapott először – akkor még nem is nevesített – szerepeket filmekben, de még abban az évben mégis megvolt első találkozása a hírnévvel és a csillogással:

a Magyarországon is legendás Dallasban kapott mellékszerepet,

négy epizód erejéig, Ray lányának udvarlóját, Randyt alakítva.

A nagy áttörést az 1991-es Thelma & Louise-ban, az 1994-es Interjú a vámpírral filmben, és az 1995-ös A hetedikben kapott olyan szerepeket, amik végleg a hollywoodi sztárok közé emelték őt – és volt is miért. Jóképűsége mellett színészi tehetsége és sokoldalúsága, no és a kiválóan megválasztott filmes projektek és rendezők kellettek ahhoz, hogy a kilencvenes évek végére az amerikai filmipar egyik első számú arcává emelkedjen, akivel bármit el lehet adni, de akinek az arca és neve elegendő biztosíték volt arra is, hogy az adott film nem lesz kritikákon aluli. Ez tulajdonképpen a mai napig így van.

A közönségmágnes Brad Pitt emlékezetes karakterek egész sorát alakította az évtizedek során.

A Hetedik fiatal nyomozója, a Blöff verekedős angol cigánylegénye, a 12 majom őrült anarchistája, Az ördög maga ír terroristája mind emlékezetes karakter volt. És akkor még nem is beszéltünk olyan ikonikus szerepekről, mint amiket a Harcosok klubjában vagy épp a Meet Joe Blackban alakított – utóbbiban magát a halált, ugyebár.

A kétezres években csak tovább folytatódott a sikerfolyam, miközben Pitt újabb és újabb különböző karaktereket tudott megformálni, a Trója-beli Achillésztől az Ocean's sorozat jól öltözött szélhámosán át a Coen testvérek Égető bizonyítékában a viccesen idióta testedzőig.

Nagyszabású filmjeinek és főszerepeinek sora az elmúlt évtizedben is folytatódott, amik közül kiemelkedik Tarantino Volt egyszer egy Hollywoodja, amiben egy kiöregedő dublőrt alakít, s szerepéért megkapta – joggal – a legjobb mellékszereplő Oscar-díját is.

Filmes karrierjének folyamatos szárnyalása mellett a magánélete nem mondható problémamentesnek. Aki nem élt bulvárhírektől elzártan az elmúlt másfél évtizedben, olvashatott és hallhatott eleget Brad Pitt és Angeline Jolie házasságáról, majd annak botrányos széteséséről. A saját és örökbefogadott gyermekek sorát nevelő sztárpár szétválása minden volt, csak szép nem, és annak utóhatásai máig utolérik Brad Pittet – legutóbb épp egy szörnyetegnek nevezte őt az egyik nevelt gyereke.