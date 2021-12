Ferenc pápa örömmel emlékezik vissza a szeptemberben Budapesten tett látogatására, és szívesen tenne lelkipásztori utat Magyarországon - mondta Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát az MTI-nek, miután találkozott Ferenc pápával a Vatikánban a szerdai általános audiencián.

Hortobágyi Cirill a katolikus egyházfő szeptember 12. és 15. közötti magyarországi és szlovákiai útjáról készült kiadványt vitte el a Vatikánba, és személyesen adta át Ferenc pápának. A Szentatya bele is lapozott a könyvbe, és visszaemlékezett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) budapesti zárómiséjére, melyet a Hősök terén mutatott be - számolt be a pannonhalmi főapát.

A pápa 34. apostoli útját összefoglaló, Az evangélium szabadságában éljetek! című kötet a Bencés Kiadó és az Új Ember katolikus lap kiadványa, Ferenc pápa budapesti és szlovákiai beszédeit tartalmazza magyar nyelven, a négynapos látogatás helyszínein készült fotókkal.

A könyvet bevezető ajánlást Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) elnöke írta.

A Pannonhalmi Főapátság vezetője az MTI-nek nyilatkozva hozzátette, hogy a vatikáni audiencia-teremben tartott általános kihallgatáson lehetőség adódott rövid beszélgetésre is.

"Ferenc pápa azt mondta nekünk magyarul, hogy 'Isten hozott'. Emlékeztettem őt: szeptemberben a Vatikánba visszavezető repülőúton úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy mivel megérintette őt a találkozás a magyarokkal, szívesen tenne lelkipásztori látogatást Magyarországra. Mondtam neki, hogy nagyon várjuk, erre Ferenc pápa azt válaszolta: el fogok jönni" - számolt be Hortobágyi Cirill.

Hangsúlyozta, hogy a bencés főapátság közvetlenül a Szentszék alá rendelt monostor, ahol Szent II. János Pál pápa huszonöt éve járt. "Ezért örülnénk, ha Pannonhalmára is el tudna jönni" - jelentette ki.

A pannonhalmi főapátot mások mellett Dejcsics Konrád az apátság kulturális igazgatója kísérte. Az audiencián átadták Ferenc pápának Varga Ferenc bútorműves-mester intarzia-alkotását, amely a Gyermek Jézus születését ábrázolja.

Bortókép: Ferenc pápa a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával folytatott találkozójára érkezik a Szépművészeti Múzeum Márvány Csarnokában 2021. szeptember 12-én.