Aktuális kihívások a meteorológiában – fókuszban a repülésbiztonság szolgálata címmel tartott vándorgyűlést csütörtökön és pénteken Szegeden a Magyar Meteorológiai Társaság a Szegedi Tudományegyetem, az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szakembereinek részvételével a SZTE Földrajz és Földtudományi Intézetben. A kétnapos programon szó volt többek között az elmúlt 30 év téli hideg-, és meleghullámainak karakterisztikáiról, a hőmérsékleten alapuló éghajlati indexek alakulásáról, a nap- és szélenergia hasznosításáról, valamint a katonai meteorológia aktuális kérdéseiről is.

Pénteken plenáris ülést tartottak, amelyen részt vett Palkovics László technológiai és ipar miniszter is, aki információink szerint előadásában arról beszélt, hogy a kormány számára az elkövetkező időszak legnagyobb kihívása az ország energetikai rendszerének átalakítása, a klímaváltozással kapcsolatos jelenségek kezelése. Bár az előadásra más médiumokhoz hasonlóan lapunkat sem engedték be, úgy tudjuk, az ülésen Palkovics arról is beszélt, hogy érdemes lenne kibővíteni a jövőben az Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenységét, a szakembereknek kutatásokat kellene végezni.

