A Drinán átkelve próbálnak az EU-ba jutni az illegális migránsok (videó)

A balkáni útvonal továbbra is él: mióta Szerbia északi részén fokozták a rendőri jelenlétet, egy újabbat találtak maguknak az illegális migránsok, akik most Bosznia-Hercegovinán keresztül próbálnak bejutni az EU-ba. A bandákat az sem tántorítja el, hogy a gyors folyású Drinán is át kell kelniük – írja a Magyar Nemzet.

Illusztráció/Migránsok a vajdasági Horgos központjában 2020. január 28-án Forrás: MTI Fotó: Molnár Edvárd

Bevált útvonalak még nincsenek: a migránsok mennek, amerre látnak vagy amerre a térképük szerint a legjobb. Az embercsempész bandák még nem hálózták be az új vidéket, így az illegális bevándorlók mozgása is nehezebben követhető. A helyiek azonban már érzik a migránsok jelenlétét – írja a szerbiai Blic hírportál alapján a Magyar Nemzet. A szerb portál cikke szerint a többnyire fiatal férfiakból álló kisebb-nagyobb csapatok megüresedett házakban, nyaralókban húzzák meg magukat. Az épületeket, ha kell, feltörik, és erőszakkal foglalják el – akárcsak korábban tették Szerbia északi határvidékén, a magyar kerítés déli oldalán.. A cikk emlékezetet, hogy a migránsok közötti fegyveres összecsapás sem volt ritka: többször áldozatokat is követelt a bandák közötti leszámolás, miközben a helyieket is rettegésben tartották. A szerb rendőrség tavaly ősszel kezdődött intenzív akciója során a különleges alakulatok méterről méterre fésülték át a határ menti térséget: az erdőket, földeket, tanyákat, és több héten át tartó munkával be tudták gyűjteni és elszállították a bujkáló csoportokat.

A rendőrök azóta is őrzik a legfontosabb útvonalakat, a határ felé tartó leágazásoknál rendszeresen megállítják és igazoltatják a sofőröket. A szerbiai rendőrség most Bosznia-Hercegovina irányába is megerősítette a felügyeletet. A belügyminisztérium közleménye szerint egy központot alakítottak ki Mali Zvornikban, amely az illegális migráció visszaszorításán dolgozik majd Mali Zvornik, Ljubovija, Loznica és Banja Koviljaca területén.

