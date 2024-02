A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető, akit tizenkét magyar vállalat vezetője kísért el a látogatására, emlékeztetett, hogy széles körű nemzetközi szankciók vannak érvényben Iránnal szemben, amelyek nem teszik éppen egyszerűvé a gazdasági és kereskedelmi együttműködést.

Magyarország nem kockázatot, hanem lehetőséget lát az együttműködésben Szijjártó Péter szerint

Fotó: MARTON_KIRALY / Forrás: Facebook / Szijjártó Péter

Számos területet nem érintenek a szankciók

Az, hogy úgy általában a szankciókról mit gondolunk, most mindegy is, az egy másik beszéd témaköre, a lényeg az, hogy nem könnyű a gazdasági együttműködés építése. De a nem könnyű még nem jelenti azt, hogy lehetetlen lenne

– közölte. Rámutatott, hogy van számos olyan terület, amelyet nem érintenek a korlátozások, ilyen egyebek mellett a gyógyszer-, az egészség-, az élelmiszer- és a műanyagipar, a vízgazdálkodás.

Szavai szerint az pedig szerencsés egybeesés, hogy ezek épp a legfejlettebb magyar gazdasági ágazatok közé tartoznak, amelyekben a hazai technológia a világ élvonalában van.

Szijjártó Péter tudatta, hogy Magyarország a huszadik legjelentősebb gyógyszeripari exportőr a világon, és ezzel rokon terület az egészségügyi berendezések ipara, aminek a sikerét mutatja, hogy már több mint tizenöt éve használnak magyar röntgengépeket Iránban.

Különböző iparágak vannak jelen

Itt vannak velem a legmodernebb technológiát felvonultatni képes magyar mezőgazdasági vállalatok, amelyek a vetőmagok kifejlesztésében, az állat- és növényegészségügyi technológiák terjesztésében, a premixek gyártásában járnak a világ élvonalában

– mondta.

Itt vannak velünk az élelmiszeripari cégek (...) A minőségi tejfeldolgozástól egészen az energiaitalokig képviseljük itt ma az élelmiszeripart

– tette hozzá. Tájékoztatása szerint több, vízgazdálkodással foglalkozó vállalat is jelen van, amelyek Afrikától Délkelet-Ázsián keresztül a Nyugat-Balkánig exportálták már modern technológiáikat. A miniszter arra kérte a cégvezetőket, hogy használják ki, hogy a két kormány megteremtette a lehetőséget az együttműködés fejlesztésére a szankciók által nem érintett területeken.

Azt kívánom önöknek, hogy a mai napon járjanak sikerrel, találják meg az együttműködő partnereiket, és növeljék a magyar-iráni kereskedelmi forgalmat a következő években!

– mondta.

Magyarországnak ez nem kockázat, hanem lehetőség

A miniszter beszélt az utóbbi évek válságairól is, hangsúlyozva, hogy a világ most a veszélyek korát éli, a globális gazdaság pedig az elmúlt időszakban több alkalommal is teljesen a feje tetejére állt, aminek nyomán új rend van kialakulóban.

Érintette a koronavírus-járvány negatív következményeit, illetve az ukrajnai háború és az arra válaszul elrendelt szankciók jelentette nehézségeket, például az eurázsiai együttműködés ellehetetlenülését és az egekbe szökő energiaárakat.

Kitért a közel-keleti fegyveres konfliktusra is, amelynek a mellékhatásaként bénító támadások érik a hajózást a világkereskedelem mintegy 15 százalékát adó vörös-tengeri útvonalon. Leszögezte, hogy Magyarország földrajzi helyzeténél és gazdasági struktúrájánál fogva a világgazdaság szabadságában és akadálymentességében érdekelt.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy a világgazdaság nyitott, nyugodt, fair körülmények között működhessen

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a sok feszültség eredményeképpen ma a világ újra a blokkosodás irányába halad, ami hazánkat súlyos aggodalommal tölti el, hiszen a két tömb közé kerülésén egyszer már rajtavesztett, amikor negyven évig kellett szenvednie a keleti elnyomástól.

Ezért mi sokkal inkább azt szeretnénk, hogyha a következő időszak a konnektivitás időszaka lehetne a világban (...), Magyarország Kelet és Nyugat együttműködésében nem veszélyt vagy kockázatot, hanem hatalmas lehetőséget lát

– jelentette ki.