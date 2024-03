Az államtitkár közölte: a februári határidőig 120 990-en jelentkeztek a megújult magyar felsőoktatásba, 22 százalékkal többen, mint két évvel ezelőtt. Felidézte, hogy két évvel ezelőtt újragondolták a felvételit, rugalmasabbá tették a rendszert, a felvételi eredmények pedig igazolják az intézkedéseket. Úgy fogalmazott: az állam „hátrébb lépett a felsőoktatásból”, az egyetemek nagyobb szabadságot kaptak.

Az a cél, hogy az intézmények a térségi gazdasági szereplőkkel jobban együtt tudjanak működni, ehhez adtuk meg a megfelelő szabadságot nekik

– tette hozzá.

Sokan munka mellett tanulnak

A jelentkezési adatokat ismertetve elmondta: ebben az évben is a gazdaságtudományi szakokat választották legtöbben, a második legnépszerűbb terület pedig a pedagógusképzés lett, több mint 17 ezer jelentkezővel. Hankó Balázs beszámolt arról is, hogy minden második jelentkező vidéki egyetemet választott és egyre többen felvételiztek a hátrányos helyzetű térségből is. Elmondta továbbá, hogy munka mellett is egyre többen tanulnak, a 121 ezer felvételizőből több mint 30 ezren a harminc év feletti korosztályt képviselik.

Tudásgazdag Magyarországra van szükségünk

– jelentette ki Hankó Balázs, aki kitért arra is, hogy a felvételizők március 25. és július 10. között tölthetik fel a dokumentumokat az e-felvételi rendszerbe, a ponthatárokat pedig július 24-én hirdetik ki. Megjegyezte: az eredményváró Pont ott parti ebben az évben vidéki helyszínen lesz. Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorának is vendége volt, ahol kiemelte:

az új rendszerben az emelt szintű érettségi nagyobb súllyal számít, mint korábban.

Beszámolt arról is, hogy a magyar egyetemek egyre feljebb lépnek a nemzetközi rangsorokban, különösen az orvosi, állatorvosi képzés nemzetközi elismertsége kiemelkedő. Megjegyezte: egyre több az angol és német nyelvű képzés a hazai intézményekben, ami nagyon vonzó a külföldi diákok számára. Jelenleg mintegy 43 ezer külföldi hallgató tanul itt, a legtöbben Németországból, a skandináv országokból és Kínából érkeztek.

A tanárokat büntette a dollárbaloldal a brüsszeli áskálódással

A tanárok sínylették meg eddig talán a legjobban a magyar dollárbaloldal uniós képviselőinek a hazánk ellen folytatott aknamunkáját. A Fidesz hazaárulást emleget, ám a nemzetközi érdekekért cselekvő balliberálisok továbbra sem állnak le azzal, hogy minél jobban befeketítsék az őket Brüsszelbe delegáló országot – írja cikkében a Magyar Nemzet hozzátéve, hogy a baloldali szakszervezet néma maradt Hajnal Miklós kijelentése után. A Momentum elnökségi tagja nyíltan elismerte, és még büszkélkedett is vele, hogy a Magyarország ellen Brüsszelben lobbizó baloldal a jogállamisági eljárásokon túl az uniós pénzek hazánktól való megvonását is szorgalmazta,

többek között ezért késlekedett a tanárok fizetésemelése.

A politikus arról beszélt az ATV-ben Rónai Egonnak, hogy uniós képviselőik, Donáth Anna és Cseh Katalin mit értek el Brüsszelben.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják el!