„Továbbra is meg vagyok arról győződve, hogy ha Donald Trumpot választották volna meg az Egyesült Államok elnökének 2020-ban, akkor a most már a harmadik esztendeje zajló ukrajnai háború nem tört volna ki, s a közel-keleti konfliktusra is sokkal gyorsabban sikerült volna megoldást találni” – húzta alá.

Ennek kapcsán pedig a politikát tapasztalati műfajnak nevezte, és emlékeztetett rá, hogy Donald Trump az Ábrahám-megállapodásokkal hosszú évtizedek kudarcai után elhozta a béke reményét a közel-keleti térségbe, és ebben az időszakban nem indultak meg olyan, a világ biztonságát is veszélyeztető háborúk, mint napjainkban.

Tehát az egész globális biztonság szempontjából az erős amerikai elnök segítséget, stabilitást jelent, s az nyilvánvaló, hogy Donald Trump visszatérése a Fehér Házba egyben azt is jelentené, hogy újra erős elnöke lenne az Amerikai Egyesült Államoknak

