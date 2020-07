Egymillió forintra büntette Hadházy Ákost az adatvédelmi hatóság

A hatóság az Európai Ügyészségért folytatott aláírásgyűjtésben lát problémát, és arra utasította a képviselőt, hogy töröljék a korábbi kampány alatt gyűjtött kapcsolattartási adatokat. Az indoklás szerint, mivel az akció során nem adtak megfelelő tájékoztatást, így nincs jogalap kezelni az e-mail címeket – tudta meg az Origo.

Ebben az ügyben még tavaly júniusban indított vizsgálatot Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke, aki akkor azt mondta, hogy

problémás az a tény, hogy az aláírók adatai külföldre kerülhettek.

Az aláírásgyűjtés interneten fellelhető adatkezelési tájékoztatójában ugyanis az egyesült államokbeli The Rocket Science Group LLC és a kanadai Sync.Com Inc. céget jelölték meg adatfeldolgozókként. A The Rocket Science Group internetes marketingtevékenységet végez, a Sync.Com pedig adatok tárolásában segíthet.

Péterfalvi Attila szerint mindez azt is jelentheti, hogy külföldre kerülhettek azoknak a személyes adatai, akik a csatlakozást szerették volna elérni. Az elnök úgy véli, hogy a cégek pontos szerepének tisztázatlansága miatt komoly aggályok merülnek fel. Számomra kérdéses a közjegyző szerepe a folyamatban, aki a tájékoztatás szerint hitelesíti az íveket – nyilatkozta Péterfalvi Attila.

Hangsúlyozta, hogy

a hitelesítésnek nem világos a tartalma, mivel a közjegyző nem tudja megállapítani, hogy az adatok stimmelnek-e vagy hiteles-e az aláírás, arra csak a Nemzeti Választási Irodának vannak eszközei.

A NAIH elnöke adatkezelési szempontból a pártok szerepét is problémásnak látja az aláírásgyűjtésben. Több párt is segített a kezdeményezésben. Nem tudni, hogy a pártok milyen pozícióban, milyen jogviszony részeként segítették az aláírásgyűjtést – mondta az elnök az Origo cikke szerint.

