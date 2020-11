Fürjes Balázs: ne szüntesse meg a 153 éves Főkertet a főpolgármester!

Fürjes Balázs a főpolgármesterhez címzett levelében emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely összevonja a jelentős fővárosi közszolgálati vállalatokat, és létrehoz egy új, központosított budapesti óriáscéget. A hírek szerint megszűnik a Budapesten sok százezer háztartás és vállalkozás, továbbá közintézmények fűtéséért, gáz- és melegvíz-ellátásáért felelős Főtáv, a budapesti zöldterületek és közparkok létesítéséért és gondozásáéért felelős Főkert, valamint a temetkezési, kéményseprő, illetve a szemétszállításért és a köztisztaságért felelős közszolgáltató cégek önállósága. E döntése részeként – írta az államtitkár – a főpolgármester „egy tollvonással megszüntette” a főváros legrégebbi közszolgáltató vállalatát, a 153 éves Főkertet, melynek feladata Budapest zöldítése.

„A Főkert túlélte Trianont, a háborúkat és a kommunizmust is, egyedülálló szakmai műhely. Magyarország legrégibb és legnagyobb kertészete. Gondos, jó gazdája a Gellért-hegynek, a Feneketlen-tónak, a Hajógyári-sziget parkjainak, a Népligetnek, a Margit-szigetnek, a Tabánnak, a Nehru parknak, a Szent István parknak, a Gesztenyéskertnek, a Vérmezőnek és megannyi közparknak. Költségvetési támogatása mindösszesen a fővárosi költségvetés 1 százaléka”

– áll Fürjes Balázs levelében.

Az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy a főpolgármester idén januárban Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „mivel az elkövetkező évek egyik legfontosabb programja a zöldfelületek növelése lesz a városban, az új vezetésű Főkertnek stratégiai szerepe lesz a város átalakításában”.

„Tisztelt Főpolgármester Úr! Egyetértek Önnel: az önálló budapesti kertészeti vállalat, azaz a Főkert a zöld Budapest garanciája. Önálló fővárosi kertészeti közszolgáltató nélkül romlani fog a budapesti közparkok és zöldterületek minősége és megáll a fővárosi zöldterület gyarapodása, ami az elmúlt tíz évben gyors ütemben megindult” – írta levelében Fürjes Balázs.

Az államtitkár szerint a városvezetés által tervezett mamutvállalatban mindig több figyelem és erőforrás jut majd a fűtésre, a melegvíz-ellátásra, a szemétszállításra és a kéményseprésre, mint a zöldterületek gyarapítására, gondozására és az utcák, terek takarítására. Egy ilyen centralizálás vesztese a kertészet és a köztisztaság lenne.

„Demokráciában természetes módon vannak és lesznek vitáink is. De a minőségi zöldterületek fejlesztése, új közparkok létesítése, Budapest zöldítése eddig olyan kérdés volt, amiben kormány és városvezetés és személyesen mi is mindig egyetértettünk. (…) Javaslom, tartsuk fenn ezt az egyetértést, és kérem, hogy a zöld Budapest program, a főváros minőségi zöldterületeinek gyarapítása és méltó kezelése érdekében fontolja meg érveimet és vizsgálja felül a budapesti környezetbarátokat is váratlanul érő döntését a Főkert megszüntetéséről”