Sam Welsford nyerte a Tour de Hongrie Karcagról rajtoló etapját

Szerdán elrajtolt a 45. Tour de Hongrie Karcagról. A verseny első 166 km-es szakaszán a mezőny több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen is áthaladt, így Karcagon, Berekfürdőn, Kunmadarason, Tiszaszentimrén, Tiszaszőlősön és Tiszafüreden is. Az első etapon a legkisebb a szintemelkedő (306 m), ami főleg a sprintereknek kedvezett, ráadásul a célegyenes is nagyon hosszú, közel négy kilométeres.

A Tour de Hongrie első napjának négyfős szökésébe két magyar is bekerült, a Karcag Cycling versenyzője, Filutás Viktor – aki a magyar válogatott színeiben indult a versenyen – és Rózsa Balázs (Expronex-Hungary). Mark Cavendish (kékben) a hatodik helyen végzett a Tour de Hongrie első szakaszán

Fotó: Daróczi Erzsébet Az első bukásra nagyjából harminc kilométer után került sor, amelyben a háromszoros világbajnok szlovák kerékpáros, Peter Sagan is érintett volt. A versenyt ettől függetlenül mindenki folytatni tudta.

A szakaszgyőzelemről a mezőnyhajrá döntött, az utolsó száz méteren egy óriási bukás történt, mely átalakította a végeredményt. Végül elsőként az ausztrál Sam Welsford (BORA-hansgrohe) ért célba, mögötte két olasz versenyző, Samuel Quaranta (MBH Bank Colpack Ballan) és Jakub Mareczko (Corratec Vini Fantini) végzett dobogós helyezésen. A magyarok közül a legelőkelőbb helyen Rózsa Balázs zárt. Az angol egyszeres világbajnok, Mark Cavendish pedig a hatodik helyen futott be a Tour de Hongrie első szakaszán.

