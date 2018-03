HM: aszimetrikus fenyegetés ellen lehet jó az uniós védelmi képesség

2020-ig mintegy 60 millió ember indulhat el többek között a szubszaharai övezetből Európa felé. Az ilyen típusú fenyegetésekkel szemben lehetne alkalmazni az önálló európai erőt.

Az úgynevezett aszimetrikus fenyegetések – mint a tömeges illegális migráció és a vele érkező terrorizmus – elleni védelemben lehetne hatékony az Európai Unió védelmi képessége – mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Vargha Tamást a V4 országok védelmi miniszterhelyettesei találkozójához kapcsolódóan kérdezték. A négy ország – Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország – képviselői kétnapos budapesti tanácskozásukon tárgyaltak többek között a jövőre ismét felálló V4-EU harccsoport előkészületeiről, a NATO új parancsnoki struktúrájáról, valamint az Európai Unió védelmi dimenziójának megerősítését célzó, úgynevezett állandó strukturált együttműködésről (Pesco).

A védelmi miniszterhelyettesek beszámolója szerint egyetértenek abban, hogy a közös európai biztonság- és védelempolitikát hatékonyabbá kell tenni, és ehhez önálló katonai erőre is szükség van.

A HM államtitkára az M1 műsorában megjegyezte: a V4-ek együttműködése az Európai Unión és a NATO-n belül is komoly, látható összefogást jelent. A V4-ek komolyan veszik a kihívásokat: az országainkat, Közép-Európát és egész Európát érintő veszélyeket, mint például a délről érkező fenyegetés, az illegális ellenőrizetlen migráció, az azzal érkező terrorizmus és a határvédelem fontossága – fejtette ki Vargha Tamás. A V4-ek sokat tettek azért, hogy most már az EU-ban és a NATO-ban is komolyan veszik a tömeges migráció jelentette fenyegetést – emelte ki.

Brit és NATO-tanulmány is készült arról, hogy 2020-ig mintegy 60 millió ember indul el többek között a szubszaharai övezetből Európa felé. Az ilyen típusú fenyegetésekkel szemben lehetne alkalmazni az önálló európai erőt, míg a NATO mint katonai szövetség „az egy mindenkiért, mindenki egyért elv” alapján a klasszikus állam állam elleni fenyegetés esetén védi meg tagországait.