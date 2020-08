Magyarországgal szemben is enyhít a beutazási tilalmon Kína

Kína a jövő héttől enyhíti a beutazási tilalmat egyes európai országok állampolgáraival szemben, lehetőséget nyújtva a kínai tartózkodási engedéllyel rendelkezők visszatérésére.

Kína európai külképviseleteinek hivatalos weboldalán kedden jelent meg közlemény, amely szerint augusztus 17-től 36 európai ország állampolgárai nyújthatnak be kínai vízumkérelmet, amennyiben rendelkeznek érvényes kínai tartózkodási engedéllyel vagy családegyesítésre jelentkeznek. Az országok listáján a 27 uniós tagállam – köztük Magyarország – mellett Albánia, Észak-Macedónia, Izland, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Norvégia, Szerbia, Svájc és az Egyesült Királyság szerepel. Az új szabály alapján benyújtott munka- vagy családegyesítési vízumkérelmeket díjmentesen bírálják el a kínai külképviseletek.

Kína március 28-án, a koronavírus-járvány globális súlyosbodása nyomán vezetett be beutazási tilalmat a külföldiekre vonatkozóan, mely a Kínában életvitelszerűen élőkre is vonatkozik, emellett a Kínába közlekedő nemzetközi járatok számát is korlátozta. A beutazási tilalom alól későbbi enyhítéseknek köszönhetően kivételt élveznek a diplomaták, illetve gazdasági, tudományos vagy a járvány elleni küzdelem területén kulcsfontosságúnak ítélt személyek.

A tilalom bevezetését követően számos, Kínában életvitelszerűen élő külföldi rekedt az országon kívül. Ennek egyebek mellett az volt az oka, hogy sok külföldi látogat haza vagy utazik Kínán kívülre üdülés céljából a jellemzően egyhetes holdújévi munkaszünet idején. Ez idén január 24. és február 2. közé esett, amikor a járvány Kínában tetőzni kezdett, és lezárták a gócpontot, a közép-kínai Hupej tartományt. A koronavírus miatti félelmek pedig a következő időszakban járattörlésekhez vezettek, így sokan emiatt nem tudtak az eredeti terveik szerint visszatérni, míg mások a járvánnyal kapcsolatos aggodalmak miatt halasztották el a visszautazást.

Egy július 21-e óta érvényben lévő rendelkezés szerint minden Kínába utazónak vírustesztnek kell alávetnie magát az utazását megelőző öt napon belül, majd a beérkezés helyszínén 14 napig tartó karantént kell eltölteniük arra kijelölt szálláshelyeken, saját költségen.