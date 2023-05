Elkészültek a felújítással, milyen munkálatok zajlottak?

– Hosszú felújítás után adtuk át a Szandaszőlősön működő OMV benzinkutat. Nagyon örülünk, hogy sikerült befejezni a tavalyi nehéz időszak után, véghezvittünk minden olyan átalakítást, amit terveztünk, hogy az ügyfeleink elégedettségét növeljük. A külső és belső terek is az OMV színeit viselik. Nonstop nyitvatartással várjuk tankolásra régi és új ügyfeleinket egyaránt.

Milyen további terveik vannak?

– Nem hagyjuk abba a fejlesztéseket. Tárgyalunk a Sparral, építenénk a benzinkút mellé egy különálló épületet, ahol vevőink a mindennapi élelmiszereket is beszerezhetik. De szeretnénk egy kis éttermet is, hagyományos magyar ízekkel, továbbá a tervek között szerepel egy látványpékség megnyitása is, autós kiszolgálással. Az elképzelés az, hogy az ügyfél úgy vásárolhat majd nálunk, hogy ki sem kell szállnia az autóból, egyszerűen csak a kiadó ablaknál kérheti a megszokott, kiváló minőségű pékárut. A tervezés és az engedélyeztetés jelenleg is zajlik, ha minden jól megy jövő májusban már meg is nyithatunk, bővítve ezzel a kínálatot Szandaszőlősön és a környező településeken a lakosság részére.

Jánosi Zoltán tulajdonos

Forrás: Beküldött fotó

Miért érdemes Önöknél tankolni?

– Az összes üzemanyag Ausztriából érkezik, ami garancia a minőségre. Az OMV által lehetőséget biztosítunk, hogy kedvezményes áron tankolhassanak nálunk cégek, vállalkozások, de a magánszemélyek is. Kútjainkon bankkártyás, UTA kártyás, DKV kártyás, Routex kártyás fizetési lehetőség biztosított. Egyre több elköteleződött ügyfelet tudhatunk magunk mellett. Célunk az elégedettség fenntartása és az ügyfélkör további bővítése.

Milyen lehetőségeket biztosítanak a vállalkozásoknak?

– A cégek kihelyezett mérőórás tartályt igényelhetnek. A szerződött partnereknek átutalási fizetési lehetőséget biztosítunk. Szolnok ötven kilométeres körzetében vállaljuk a gázolaj házhozszállítását is. Rugalmasan kezeljük ügyfeleink igényeit.

Fotó: Nagy Balázs

Milyen kedvezményeket kínálnak a lakosságnak?

– A benzinkút melletti autómosóba új habosító fej érkezett nemrégiben, ami tovább növeli a hatékony tisztítás lehetőségét. Aki június hónapban szerdán vagy csütörtökön hozzánk látogat, 50% kedvezménnyel moshatja le az autóját, éppen ezért érdemes kipróbálni ezt az új funkciót.