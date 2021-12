Már megint egy frázis, amitől csak menekül az ember, mégis így van: döntsük el, hogy diétának vagy életmódváltásnak hívjuk! A kettő nem teljesen ugyanaz, ezért is nagyon fontos, hogy melyik szót tudjuk könnyebben használni a mindennapokban. Ha erőt ad nekünk az, hogy életmódváltásként tekintünk megváltozott étrendünkre, és ettől komolyabban vesszük, ne ódzkodjunk ezt használni. Bármelyiket is alkalmazzuk, a lényeg ugyanaz: odafigyelünk az étkezésünkre, mely által kedvező irányba fog változni az életünk. Emésztésünk könnyebbé válik, illetve közérzetünk is kellemesebb lesz, aminek egyik oka az, hogy sokkal energikusabbnak fogjuk érezni magunkat.