Ilyen típusú álláslehetőségek egyebek mellett a SzombathelyAllas.hu kínálatában is gyakran elérhetőek: https://szombathelyallas.hu/allasok/szakmunka. Mindenképpen érdemes erre a portálra is kiterjesztenie az álláskeresését annak, aki valamilyen szakmunkás pozícióban helyezkedne el. A következőkben bemutatunk néhányat az előforduló lehetőségekből!

Napelem telepítő

A napelem telepítői munkakör megjelenésére már több alkalommal is volt példa a SzombathelyAllas.hu kínálatában. Az alapvető feladatot ezen pozíció esetében a napelemes rendszerek kivitelezése jelentette, amely tevékenység ellátásához releváns szakmunkás végzettségre volt szükség. A villanyszerelői vagy az ács képesítésre külön előnyként tekintett a munkáltató. Emellett a hasonló területen szerzett tapasztalat, illetve a B kategóriás jogosítvány megléte szintén pozitívum volt a jelentkezések elbírálása során.

Cukrász

Cukrász álláslehetőség ugyancsak előfordult már a szombathelyi állásportál felületén. Egészen pontosan egy cukrászüzembe kerestek teljeskörű cukrászati feladatok ellátására munkavállalót. A pozíció betöltésének alapvető feltétele volt a szakirányú végzettség, továbbá a néhány éves szakmai tapasztalat. Emellett a személyes tulajdonságok tekintetében kiemelt jelentőséggel bírt a csapatban való hatékony együttműködés és eredményes munkavégzés képessége.

Villanyszerelő

A villanyszerelői pozíció szintén azon szakmunkák közé tartozik, amely már többször is elérhető volt a SzombathelyAllas.hu kínálatában. Az egyik hirdetésben például egy biztonságtechnikai kivitelezéssel foglalkozó vállalathoz kerestek villanyszerelőt vagy elektroműszerészt, amely pozícióval olyan feladatok jártak együtt, mint például a nyomvonalépítés, kábelezés, az eszközök telepítése és beüzemelése, valamint a kiépített rendszerek ellenőrzése, karbantartása és javítása.

Az esélyes pályázáshoz pedig villamossági ismeretekre, büntetlen előéletre, továbbá nagyfokú tanulási hajlamra volt szükség. Emellett a B kategóriás vezetői engedély, a releváns szakmai tapasztalat és az emelőgépkezelői jogosítvány külön előnyt jelentett.

Lakatos, hegesztő

Végezetül a lakatos-hegesztői állásokról is érdemes szót ejtenünk, hisz ezek megjelenése sem példa nélküli a szakmunka álláskategória alatt. Konkrétumot is említve, az egyik lehetőségnél karbantartási, javítási és acélszerkezet-gyártási munkára kerestek szakmunkásokat, releváns képesítéssel. A szakmunkás bizonyítvány megléte mellett fontos követelmény volt még a nagyfokú önállóság, továbbá a precíz és pontos munkavégzés képessége is.