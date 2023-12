Mindez elmondható a GodolloAllas.hu kereskedelmi és értékesítői álláskínálatáról is, ahol rendszeresen felbukkannak újabb és újabb hirdetések a kategóriához kötődően. A következőkben bemutatunk néhányat a portál gyakran visszatérő lehetőségeiből!

Bolti eladó

A bolti eladói állás egy tipikus lehetőség, ami Gödöllőn is könnyen elérhető. Az ellátandó feladatok gyorsan megtanulhatóak, így a bolti eladói munkalehetőségek általában könnyen megugorható feltételek támasztanak a pályázók felé. A feladatlistában jellemzően olyan tevékenységek szerepelnek, mint például a vásárlók kiszolgálása, az árufeltöltés, a kasszakezelés, valamint az eladótér rendben tartása.

Nagyobb áruházak esetében a pozíció feladatköre egy-egy tevékenységi területre korlátozódhat, mint például pénztáros vagy árufeltöltő. Mindezzel együtt általánosságban elmondható, hogy akár kisboltról, akár áruházról beszélünk, a tulajdonságok terén vásárlóközpontú hozzáállásra, megbízhatóságra és terhelhetőségre, továbbá rugalmasságra egyaránt szükség van a helytálláshoz.

Értékesítő

Az értékesítői állásoknak alapvetően két típusát különböztetjük meg: a B2C (Business-to-Consumer) és a B2B (Business-to-Business) értékesítést. Az előbbi esetében az értékesítő közvetlenül az egyéni fogyasztóknak értékesíti az adott terméket vagy szolgáltatást. Utóbbi kapcsán pedig az értékesítői folyamatok vállalatok között zajlanak le. A GodolloAllas.hu kínálatában mindkét típusú lehetőségre volt már példa, és az eltérő ügyfélkör ellenére a pozícióhoz kapcsolódó elvárások mindig hasonlóan alakultak.

Egy értékesítőnek ugyanis – tevékenykedjen bárhol is – minden esetben szüksége van a kiváló kommunikációs képességre, hisz munkája során rengeteg tárgyalást bonyolít le, illetve megannyi szolgáltatás- vagy termékbemutatót tart. Fontos továbbá az empátia és az ügyfélközpontúság is, hisz ezen kvalitások segítik az ügyfelek igényeinek a megértését és az ahhoz való alkalmazkodást. Nem beszélve a motivációról és a kitartásról, ami a hosszú távon váló gondolkodás szempontjából elengedhetetlen.

Területi képviselő

Mindezek mellett pedig a területi képviselői állások is gyakoriak a kereskedelmi álláskategória alatt, ahol az értékesítői feladatok különböző kapcsolattartói tevékenységekkel is kiegészülnek. A területi képviselők ugyanis egy adott cég képviseletében túraszerűen látogatják a már meglévő partnereket, felmérik az igényeiket, illetve egyeztetnek a jövőbeni együttműködésről. Emellett pedig természetesen új potenciális partnereket is felkutatnak, méghozzá az előzetesen elvégzett piackutatásuk alapján.

Az ilyen jellegű pozíciók tehát átfogó kereskedelmi ismereteket és értékesítői tapasztalatokat is igényelnek. Ideális választás lehet azok számára, akik már néhány éve a kereskedelem területén mozognak, és feljebb lépnének karrierjükben.