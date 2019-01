Visszatérő vendég Miklóson az Ismerős Arcok zenekar

Kevés rockzenész mondhatja el magáról, hogy Államtitkári Elismerő Oklevél birtokosa. Az Ismerős Arcok együttes frontembere, Nyerges Attila ezen kevés énekesek közé tartozik. Az oklevelet a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje mellett tartja. A hamarosan Törökszentmiklóson koncertező csapattal beszélgettünk.

– Az Ismerős Arcok zenekar tagjai korábban azt nyilatkozták, oda mennek, ahová hívják őket. Ezek szerint szívesen elfogadják kisebb települések, például Törökszentmiklós invitálását is?

– A mostani koncert nem meghívásos alapon szerveződött, hanem a 20 éves jubileumi akusztikus koncertturné egyik állomásaként. Korábban már szerepeltünk egy sikeres Wass Albert esttel a miklósi művelődési központban, melynek megtetszett az atmoszférája és a szeretetteljes fogadtatás. Emiatt esett ismét Törökszentmiklósra a választásunk. Amúgy augusztus 20-ra valóban meghívtak bennünket, a Szent István napi városi ünnepség esti zárókoncertjére.

– Ha egy-egy szervezet (legyen az politikai vagy egyéb) hívja a zenekart, szoktak szelektálni?

– Sosem szervezeteknek játszunk, hanem minden magyar embernek. Kivételt képeznek azok a jótékonysági szervezetek, alapítványok, egyesületek, amelyek egy jó ügy érdekében keresik meg a zenekarunkat. Éves szinten 2-3 alkalommal vállalunk jótékonysági fellépést.

– Az összes jegy elkelt már Törökszentmiklóson. Pedig a csapat zenéjét nem túl sűrűn játsszák a rádióban. Honnan ismerik a rajongók a dalaikat?

– Ez már nem teljesen van így. Korábban valóban nem játszották a zenénket, viszont az elmúlt időszakban már több főadó és számtalan vidéki rádió is felvette dalainkat a műsorkínálatába. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a rádió ne csak kereskedelmi célokat szolgáljon, ahol a dalokat selector válogatja, hanem önálló zenei szerkesztőkkel is rendelkezzenek, akik jó füllel veszik észre az értékes műfajban dolgozó előadókat is. Az Ismerős Arcok egyébként 20 év alatt több ezer koncertet adott, elkészített 11 zenealbumot és 5 DVD-t, így nem mondhatjuk , hogy ismeretlenek lennénk a magyar zenei életben.

– És mégsem hallottak sokan a csapatról….

– Akiket érdekel, azokhoz eljut a zenénk. Gyakran szájhagyomány útján terjed a jó hírünk.

– Nyerges Attila nemrégiben a kultúrateremtő tevékenysége elismeréseképpen Államtitkári Elismerő Oklevelet kapott Fekete Pétertől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárától. Nem megszokott dolog, hogy egy rocker ilyen kitüntetést kap…

– Ez igaz, és emiatt roppant megtisztelő. Az elismerésben benne van a 20 évünk minden öröme és bánata, munkája és erőfeszítése, minden megtett kilométere.

– Vajon Fekete Péter is rajongó? Járt már Ismerős Arcok koncerten?

– Minden bizonnyal igen, hiszen ismerősként üdvözölte Attilát a díjátadó ünnepségen. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy azt sem tudja kinek és miért adta az oklevelet. Ezért biztosra vesszük, hogy az államtitkár úr alaposan “felkészült” belőlünk. Szerencsére mára már nem ciki, hanem inkább menő dolog, ha valaki Ismerős Arcokat hallgat…

– Hol tartja Attila az elismerést?

– A Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetése mellett.

– Attila az elmúlt napokban „elvonult”, messze a térerőtől is. Így töltődik fel?

– Igen, Attila szeret a családi tanyán, egy gyógyfürdőben, vagy éppen egy történelmi borvidéken feltöltődni, pihenni és ráhangolódni a következő előadásokra. De az sem ritka, hogy fakanalat ragad, hiszen köztudott, hogy remek szakács is, nem csak dal és szövegíró.

– Van-e valamiféle rituáléja, bevett szokása a csapatnak koncertek előtt vagy alatt?

– A rituálé többnyire az, hogy mindig megfogadjuk az öltözőben, hogy egy oltári jót zenélünk, ami így is szokott lenni. Mindegyik koncertünkre emlékszünk egyébként, amit a 20 év alatt megéltünk, legyen az egy kis kis klub vagy egy több tízezres létszámú városnapi esemény, hiszen közben beutazzuk a Kárpát-medencét és csodálatos helyszíneket és embereket ismerünk meg. Számunkra ez jelenti a munkánk és küldetésünk célját, valamint az, hogy “nyomot hagyjunk” magunk mögött.

– Terveznek-e nem Kárpát-medencei koncertet idén?

– Nem, de nem kizárt, hogy a jövőben újból az Egyesült Államok vagy Európa olyan országai felé vesszük az irányt, ahol jelentős számú magyar közösség él és vár bennünket. De mindenekelőtt Törökszentmiklós lesz az úticél!