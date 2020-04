A garázsban készül a folytatásra Ecseki Nándor

A zagyvarékasi kötődésű Ecseki Nándor a koronavírus-járvány ideje alatt is készül, a válogatott asztaliteniszező csapatot is váltana, azonban a járvány némileg keresztülhúzta számításait.

Arról egyelőre nincs hír, hogy férfiválogatott játékosaink mikor kezdhetik el a közös edzéseket, ám ez nem jelenti azt, hogy legalább egyénileg ne próbálnák karbantartani magukat. A nyírbátori sportcsarnokba beköltöző Majoros Bence és a szolnoki Szudi Ádám az önkéntes karantén szabályait betartva közösen edzett, s úgy tűnik, Szudi állandó párospartnere, Ecseki Nándor sem szeretne sokáig kiesni a ritmusból.

– Egy ideje már itthon vagyok Szolnokon, s erre az időre a garázsunkat átalakítottuk edzőteremmé – újságolta a 23 éves, balkezes játékos. – A szövetségtől kaptam egy adogatógépet, ennek is nagy hasznát veszem. Nem állítom, hogy ez ideális megoldás, de a jelen körülmények között ennél jobbat nehéz lenne kitalálni.

A március elejei kecskeméti országos bajnokságon párosban Szudival aranyérmet, egyesben bronzérmet szerző játékos akkor még a TTC Ober-Erlenbach színeiben versenyzett, ám elképzelhető, hogy a következő idénytől Franciaország felé veszi az irányt: reményei szerint az ebben az idényben az élvonalban szereplő, s az egyelőre befagyasztott tízcsapatos tabellán a kilencedik helyen álló Istres TT játékosa lesz, de a megállapodásra csak akkor kerülhet pecsét, ha Franciaországban normalizálódik a helyzet.

– Az utóbbi időben rengeteget erősödött a francia bajnokság, az ottani másodosztály erősebb, mint a Bundesliga második vonala, az első osztály pedig van olyan színvonalas, mint a németeké – adott magyarázatot arra, miért éppen ott szeretné folytatni pályafutását. – Az elmúlt években több magyar is kipróbálhatta az ottani viszonyokat, és mindenkitől csak jókat hallottam.

Való igaz, a magyar válogatott asztaliteniszezőknek egy ideje már Franciaország számít a legfőbb célpontnak, hiszen Majoros, Lakatos Tamás és Madarász Dóra ott játszik, néhány héttel ezelőtt Pergel Szandra jelentette be, hogy oda szerződik, s minden bizonnyal Ecseki is ott játszik majd. A nagy kérdés természetesen az, mikor lesz lehetősége asztalhoz állni, ugyanis belátható időn belül nem rendeznek versenyt, s az európai bajnokságok is állnak.

– Furcsa, hogy ennyi a szabadidőm, ilyenre legalább tíz-tizenkét éve nem volt példa – teszi hozzá az áprilisi világranglistán a 134. helyen álló Ecseki. – Ezért igyekszem rendszert vinni a mindennapjaimba, hetente öt-hat edzést iktatok be az asztalnál, s emellett a kondimra is figyelek, legalább háromszor erősítek. Úgy készülök, hogy még két-három hónapig marad ez a helyzet, de ha a jelenlegi tervek szerint szeptemberben meglesz az egyéni Európa-bajnokság és a csapat-világbajnokság, akkor legkésőbb július vége felé el kell kezdeni a válogatottal közös edzéseket.