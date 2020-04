Az Európa-liga-indulásra hajt csapatával a szolnoki Pekár László

Pekár László az élvonalbeli Mezőkövesd futballistája, mely kiválóan menetel az idei szezonban. Nem véletlen tehát, hogy a huszonhét éves középpályás szeretné minél hamarabb folytatni a bajnoki küzdelmeket. Erről is beszélgettünk a szolnoki labdarúgóval.

– Harmadik helyen állnak a bajnokságban, nem mellesleg elődöntőbe jutottak a Magyar Kupában. Gondolom, nem jött jól a kényszerszünet.

– Hát nem. Mi is azt beszéltük a csapattársakkal, hogy pont rosszkor szakadt félbe a bajnokság, hiszen jó sorozatban voltunk, és tényleg elégedettek lehettünk a tabellán elfoglalt helyünkkel is. Nem foglalkozunk vele, csináljuk tovább a dolgunkat. Aztán ha folytatódik a szezon, megpróbáljuk megőrizni a harmadik helyünket, hogy az Európa-ligában indulhassunk a következő szezonban.

– Hogyan értékelné a szezont saját maga szempontjából? Tavasszal mintha kevesebb lehetőséghez jutna.

– Mondhatjuk, hogy az őszt végigjátszottam, majd jöttek az igazolások, a csapatnak is jól ment, és valahogy kiszorultam. Nincs ezzel semmi baj, megküzdök a helyemért. Megteszek mindent azért, hogy visszakerüljek a kezdőbe, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Jól érzem magamat Mezőkövesden.

– Kis csoportokban már ismét edzenek. Miben különbözik ez a korábbi, normál tréningektől?

– Heti háromszor van tréning, ilyenkor három csoportra vagyunk osztva, félórás tolódásokkal kezdjük az edzéseket. Olyan gyakorlatokat végzünk, amelyekben nincsen testi kontaktus, tehát nincsenek párharcok, nem kerülünk túl közel egymáshoz. Most így a futásokra és a labdás feladatokra helyezzük a hangsúlyt, az erősítőgyakorlatokat pedig mindenki otthon végzi. Reméljük, hogy nemsokára jön a bejelentés, hogy elkezdhetünk normálisan edzeni.

– Ott volt a 2016-os Eb-pótselejtezős párharc során a keretben. Azóta nem került szóba a válogatottnál?

– Nem igazán. Egyrészt annyira nem ment jól a játék, másrészt az NB II.-ben futballoztam, ami ugyebár annyira nincs szem előtt. De azt mondom, onnan ne is hívjanak be játékost a válogatottba. Sajnos akkor a Puskásban nem sikerült jól a szezonom, majd nem engedtek el az NB I.-be, így maradt a másodosztály. Nyíregyházán is jól éreztem magamat, de azért szerettem volna ismét az élvonalban játszani. Ezt követően eligazoltam Mezőkövesdre, amivel úgy gondolom, jó döntést hoztam, így szerencsére ismét az első osztályban futballozom. A válogatottra visszatérve: remélem, azért még felvetődik a nevem a nemzeti csapatnál.

– Van egy kétéves kislánya. Ha jól sejtem, a négy fal között sem unatkozik mellette.

– A kislányom tényleg leköti az időmet, de azt leszámítva, hogy elmegyünk vele sétálni, jelenleg csak itthon tudjuk eltölteni az időt, de tény, így sem unatkozom. Egyébként Egerben lakunk, innen járok át mindig Mezőkövesdre. Nem szerettünk volna kistelepülésen élni, de most itt sem mozgalmasabb az élet.