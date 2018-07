Remekeltek az újszásziak a Hungarian Openen

Négy napon át szállt a lábtoll-labda Újszászon, ahol kilenc ország 175 versenyzője lépett pályára a 23. Nyílt Magyar Nemzetközi Lábtoll-labda bajnokságon, a Hungarian Openen.

Az induló országok, Ausztria, Csehország, Franciaország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szerbia és Szlovákia csapatai Újszász utcáin színes, zenés menetben vonultak fel a megnyitóra, ahol az üdvözlések után a verseny résztvevői egyperces főhajtással emlékeztek meg a nemrégiben elhunyt Molnár Péter polgármesterről.

A városvezető 16 alkalommal volt a verseny védnöke, a külföldiek közül is sokaknak személyes ismerőse, aki a halála előtti napokban is a hagyományos viadal sikeres megrendezéséért dolgozott.

A seregszemle ezúttal is két helyszínen zajlott. A tornacsarnokban nyolc csoportban 34 legénység, a művelődési házban négy csoportban 13 hölgycsapat kezdte meg a selejtezőket, amelyek során különösebb meglepetés nem történt. Az esélyesek biztosan nyerték a csoportjukat. A döntőben a magyarok és azon belül is az újszásziak domináltak.

A férfifináléban tehát a nagykanizsai csapat volt az újszásziak ellenfele. Az utóbbiak Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor összeállítású együttese egy szoros és egy könnyű játszmában nyerte negyedik bajnoki címét. Örömteli, hogy a hazai gárda az előző évi kisiklás után visszaszerezte a bajnoki trónt.

A hölgyek döntőjében nehezen kaptak lábra a vendéglátók a pusztaszeriek elleni összecsapáson. Történt, hogy a pusztaszeriek 8–0-ra vezettek az első szettben, a hazaiaknak nem jött be semmi.

Szerencsére megnyugodtak, kijöttek a gödörből, ponterősek lettek a talpalásaik. Az ellenfél ütéseit is sikerült hatástalanítaniuk, és máris 21–16-ra az újszászi trióé volt az első játszma.

A második szett álomszerűen indult. 8–2-ig tartott a szárnyalás. Innen fordítottak a pusztaszeriek. 16–15-nél már nekik állt a játszma.

A végjátékban Vachal Krisztina talpalásai következtek. Sikerült is fordítani. 20–19-nél a mérkőzéslabdát hatszor mentették a pusztaszeriek. Hetedikre Vachal Kriszti begyötörte a 21. pontot, és első ízben nyert Hungarian Opent a Farkas Lilla, Győrfi Barbara, Vachal Krisztina összeállítású csapat.

Az egyéni versenyben 82 férfi és 36 nő lépett pályára. A férfiak viadalában három újszászi játékos, Herczeg Gábor, Tóth Gábor és Kanalas Renátó mellett a nagykanizsai Farkas Balázs jutott az elődöntőbe. Közülük Tóth Kanalast, míg Herczeg Farkast győzte le, egyaránt magabiztosan.

Megismétlődött tehát a tavalyi Tóth–Herczeg döntő. A kezdés előtt a nézők azt találgatták, hogy a finálé Herczeg zsinórban ötödik vagy Tóth tizedik győzelmét hozza.

Nagy lendülettel kezdte mindkét versenyző a végjátékot. Az Ironman (3.8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás) teljesítésére készülő Tóth Gábor kiváló erőnléttel szinte minden labdát elért és a támadásokban is ponterősebb volt, 21–16-ra nyerte az első játszmát.

A másodikban is ő irányított, és 20–18-nál mérkőzéslabdához jutott. Herczeg minden erejét mozgósítva egyenlített, és hosszabbításra kényszerítette ellenfelét, ami Tóth Gábor 26–24-es győzelméig tartott.

Tóth Gábor tizedszer lett Hungarian Openen egyéni bajnok. 25 éves játékos pályafutása 50. bajnokságát nyerte. Utánozhatatlan teljesítménnyel, kétszeresen teljesítette az örökös bajnoki címhez szükséges győzel­meket.

A női egyéniben nem indult a címvédő szlovákiai Bagos Viktória és a legjobb magyar játékos, Kunics Réka sem, aki sérüléssel bajlódik. Ezért Vachal Krisztina–Farkas Lilla újszászi döntőt várt mindenki. Sajnos Lilla ezúttal nem jutott a négy közé.

A cserszegtomaji Udvari Boglárka ellen vesztett 2–0-ra. Vachal Krisztina sem került a döntőbe, mert az elődöntőben két szettben kikapott a vietnámi származású, de francia színekben induló Trang Nguyentől.

A döntőben a pusztaszeri Németh Barbara volt Trang Nguyen vetélytársa. Erőszakos és gyors játékkal Németh 21–10-re nyerte az első játszmát. A másodikban Trang technikája érvényesült, és 21–19-cel egyenlített.

A harmadik egyben mindent eldöntő szettben a szolnoki Széchenyi Gimnáziumban tanuló Németh Barbara volt a frissebb, és magabiztosan 21–14-re győzött, ezzel első pusztaszeriként nyerte a Hungarian Opent.

Hazai fölény az alsó ágon is

A szép számú mezőnyben ezúttal is népszerű volt az első körben vesztesek Looser’s Cup-ja is, amelyben a gyengébben teljesítő versenyzők is sikerélményhez juthattak.

Közülük a férfiaknál 1. Lakatos Zoltán (Újszász), 2. Galambos László (Újszász) 3. Lőrincz Tamás (Tápióbicske) és Nagy Bálint (Újszász), míg a nőknél 1. Kovács Evelin, 2. Diós Letícia, 3. Gulyás Adrienn és Szacskó Ágota (mind Újszász) volt a végső sorrend.