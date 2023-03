A füstölt áru illata már a hentesüzlet előtt belépésre csábít. Az ízlésesen kihelyezett húsok látványától receptek zakatolnak a fejemben. A marhából vadas, a sertésből pörkölt, a csirkéből valamilyen tokány készülhet.

De melyiket is válasszam? És miért is jöttem be eredetileg? – sorakoznak a fejemben a kérdések, a figyelmemet ugyanis elvonta a tervezgetés. És bár kényelmes, hogy a nagy bevásárló­központokban mindent egy helyen megvehetek, egy igazi hentesüzletnek valóban nincs párja, ám rátalálni a megfelelőre nem egyszerű. Mert míg nagyapámék telente mindig vágtak disznót, addig nekem már csak a bolti áru marad. A megszokott kedves üdvözlés, a már jól bevált minőség sokat számít a döntésnél.

Akkor vált ez bizonyossá számomra, amikor megtaláltam a tökéletes hentest. A kolbász fűszerezése például mennyei. És amikor a vacsoránál felszeletelem, a gyerekek is sorra vesznek belőle, majd kérik, hogy tegyek még a tányérra.

Kell ennél több? Nem mellesleg a mai világban akár házhoz is rendelhetek tőle, ami egy újabb jó pont. Egy jászkunsági kisfaluból jár be a vármegyeszékhelyre hozzánk és más vevőihez. Rendszeres vásárlóként már-már szóba is elegyedünk, a növekvő kiadások őt is érintik.

Ahogy mai lapunkban olvashatják, a hentesüzletek támogatásra pályázhattak, ami segítséget nyújt a fennmaradáshoz, még akár fejlesztésre is juthat. Azért remélem, hogy az ízek és a kedves kiszolgálás a régi marad. Így a ma megkedvelt termékeket talán holnap is ugyanilyen örömmel vásárolhatom meg.