Az állatkák jelenléte, egy kedves kis lénnyel való érintkezés közismerten jó hatással van az emberekre. Még kutatások is kimutatták, hogy a kutyák, macskák, de akár más, az illető számára rokonszenves teremtmények simogatása nyugtatólag hat, csökkenti a stresszt.

A kutyák különleges helyet foglalnak el életünkben, nincs még egy olyan állatfaj, mely ennyire tudna idomulni az emberi természethez, megértené gesztusait, hanghordozását, arról nem is szólva, hogy teljesen be is tud illeszkedni olyan emberi közösségbe is, ahol őt családtagnak tekintik, sőt szinte gyerekként bánnak vele.

A terápiás állatok túlnyomó többsége is kutya. Ezek az ebek speciális kiképzésen esnek át, és már azzal is segíteni tudnak az embereknek, hogy csupán ott vannak velük. E kutyák gazdájukkal ellátogatnak idősek otthonába, közösségi programokra, kórházakba vagy akár iskolákba, mint a két border collie, Panda és Simi.

Az állatok előítélettől mentesen közelednek a problémás gyerekekhez is, így sokkal könnyebb feléjük nyitni, mint egy felnőtt vagy akár másik gyerek irányába.

A kutatások szerint, amikor állatokkal foglalkozunk, megemelkedik agyunkban a szeretethormonként emlegetett oxitocin, valamint a boldogságérzetért is felelős szerotonin szintje, ez pedig nyugtatólag hat. Az állatok jelenléte automatikusan fokozza a figyelemkoncentrációt. Ez az állapot pedig kedvező táptalajt nyújt az iskolai munkához is!