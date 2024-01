Évekkel ezelőtt a jászkunsági települések is nagy reményeket fűztek a közfoglalkoztatáshoz, amelynek hosszú távú célja, hogy a programban dolgozó személyek idővel sikeresen elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. Az átmeneti lehetőség ezreknek biztosított munkát, és sokan még ma is valamely közösségi, szociális, közrendvédelmi vagy éppen önkormányzati tevékenységben találják meg számításukat. Számos közmunkás most is az igényes faluképért dolgozik, vagy éppen azért, hogy folyamatos legyen a kisüzemi termelés egy-egy önkormányzati zöldségfeldolgozóban. Ugyanakkor azok száma sem elhanyagolható a térségben, akik az adott tájegységre jellemző kézműves termékek előállításával alkotnak maradandót.

Az elmúlt hónapokban azt láthattuk, hogy a vármegyei falvak és városok életének fontos segítői egyre fogynak, mivel sokan jövedelmezőbb munkalehetőséget találtak maguknak. A program tehát elérte célját. Mégis, felvetődhet bennünk a kérdés, miszerint ki fogja ellátni a kieső közmunkások feladatait, illetve hogyan pótolják majd az önkormányzatok a munkaerőt. Volt, ahol gépesítésbe kezdtek, hogy ugyanarra a munkafolyamatra kevesebb ember is elég legyen. Másutt pedig főállású munkatársak vettek át néhányat a legfontosabb feladatokból.

Azt gondolom, nem szabad lebecsülni a közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját. Nélkülük sokkal nehezebb lenne magas szinten tartani egy település szociális, kulturális és közösségi életét. Az általuk megteremtett értékek mindannyiunk javát szolgálják.