Érdekes és ritka élményben volt része a szolnoki katolikus gimnázium tanulóinak. Messzi tájról, a Föld túlsó oldaláról érkezett utazó tette tiszteletét náluk a napokban.

Robert Riedling atya előadása a diákoknak Ausztráliáról

Forrás: Beküldött fotó

Egy ausztrál katolikus pap ismerkedett meg az itteni diák­élettel, illetve tartott hazájáról szóló történelmi és földrajzi tárgyú tanórákat az intézmény tanulóinak.

A magyar katolikus egyház és az Ausztráliában élő honfitársaink között ugyanis soha nem szakadt meg a kapcsolat, azt mindkét részről gondosan ápolják. A tanórákon részt vevő diákok bizonyára erre is felfigyelhettek a találkozó során, de az angol nyelv anyanyelvi szintű gyakorlása mellett más ajándéka is volt a prog­ramnak.

A pedagógusvégzettségű atya előadásán első kézből származó hiteles képet kaphattak egy olyan távoli és nálunk jórészt ismeretlen világról is, amelynek hírei egyébként csupán jelentősen megszűrve jutnak, juthatnak el hozzájuk.

Most csupa olyan kérdésükre kaptak választ, amelyek a mindennapi élet részeként érdekelték őket: miként töltik mindennapjaikat, hogyan táplálkoznak, tanulnak, szórakoznak az ottani emberek, közöttük az ő kortársaik is. Mi az, ami összeköthet vagy elválaszthat két, térben igen távol élő világot egymástól.

Az élőszót és a párbeszédet ugyanis a legfejlettebb kommunikációs eszközök sem képesek pótolni, és a hiteles információk iránti érdeklődést a látogatás során a vendéghez intézett kérdések sokasága is jelezte.