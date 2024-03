Brüsszel új közlekedés-biztonsági elképzeléssel kacérkodik. Az EU-ban egységesen hetven évre korlátoznák a gépjármű-vezetés felső határát. Pofonegyszerű ötlet, de csak a fűnyíróelv szerint működőképes. Feltétele, hogy csak fizikai és szellemi értelemben egyforma hetvenen felüliek éljenek a világon, ami messze nincs így.

Fotó: Gál Gábor / Forrás: Illusztráció

Európát egyénenként változó életerejű és szellemi állapotú idősek lakják, nem lehet őket egy kalap alá venni, az elképzelés így sokuk számára jogsértő lenne. A baleseti statisztikák alapján sincs egyértelmű egyenlőségjel az életkor és a vezetési alkalmasság között. Idővel valóban romlanak a reflexek, tompul az érzékelés, de ezt a folyamatot sokszor ellensúlyozza az évtizedes vezetési rutin, a józan óvatosság.

Hetven felett magam is így vagyok ezzel, közel fél évszázados vezetői pályafutásom csekély balesetei mind ennek az időnek az első felére esnek. Ezzel szemben máig megoldatlan a már fiatalon is agresszív veszélyforrások kiszűrése a forgalomból. Valószínűleg mindkét esetben ugyanaz a megoldás. A vezetési képesség olyan, személyre szabott megbízható vizsgálata, ami kortól függetlenül képes felismerni a problémás eseteket. Egyetlen dologban célszerű a kor szerinti megkülönböztetés, az egészségügyi felülvizsgálat gyakoriságában, mivel a fiatal szervezet állapota lassabban romlik az idősekénél. Így a közúti közlekedésre alkalmas időseket sem kellene ok nélkül korlátozni mozgási szabadságukban.