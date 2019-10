A tanyavilág már készül a zimankóra

Térségünk több településén is készülnek már a téli hidegre, mégpedig elsősorban a tanyavilágban és a peremterületeken lakók védelmére.

A jászságot, a kunsági és a dél-pesti területet is érintő körképünkből kiderül, sokuk életét könnyíti meg a helyi tanyagondnokok, polgárőrök és mezőőrök ébersége, áldozatos munkája.

– Az ősz vége felé haladva megpróbálunk elébe menni az esetleges problémáknak. Jól ismerjük ugyanis azokat a háztartásokat, ahol igencsak elkél a segítség. Éppen ezért már most ügyelünk arra, hogy mindenki el van-e látva tűzifával és más tűzrevalóval – beszélt a helyi sajátosságokról Újszilvás tanyagondnoka.

Boda András kiemelte, mintegy harminc ingatlanra kell az átlagosnál jobban figyelni a faluban. Ezen háztartásokban nagyrészt az egyedül élő idősek igényelnek több segítséget.

– Személyi állományunkat tekintve mellettem még három mezőőr teljesít szolgálatot ebben az időszakban is. Ők napi váltásban, huszonnégy órában dolgoznak – mutatott rá, majd arra is kitért, hogy kollégáival nem csupán a tanyasi háztartásokra fókuszálnak, hiszen a belterületen élők is számos területen számíthatnak a szolgálat figyelmére.

Keresztes Péter Pál, Kétpó polgármestere ezután arról beszélt, hogy a településen remekül működik a tanyagondnoki szolgálat, mely elsősorban a külterületi lakosok életének megkönnyítését segíti. Orvoshoz és gyógyszertárba kísérik őket, de akár a bevásárlást is elintézik. Gyakran meglátogatják az egyedül vagy elszigetelten élőket. Emellett két tanyaközpont kútházait is ők ellenőrzik, illetve tartják karban.

A törökszentmiklósi polgárőrök is felkészültek a hideg időszakra, a tavaly beszerzett terepjáró segítségével már három gépjárművel tudnak naponta járőrözni a város bel- és külterületi részein. Törökszentmiklóst kiterjedt tanyavilág veszi körbe, a polgárőrök rendszeresen látogatják Surjány, Szakállas, Bartapuszta és Szenttamás területét is.

– Húsz-huszonöt család az, akikre kiemelten figyelünk, ők vagy tanyán, vagy a város peremkerületén élnek. Sok közöttük az idős, egyedülálló ember, nekik abban segítünk, amire éppen szükségük van. Vagy a gyógyszereit váltjuk ki, vagy kenyeret, élelmet viszünk neki, de akár a téli tüzelőt is összevágjuk, ha fával fűt – mondta tevékenységükről Kolozsi József, a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület elnöke.

– Kifejezett tanyagondnoki szolgálatunk nincs, ám az idős gondozás, a házi segítségnyújtás kiválóan működik nálunk – vette át a szót Kiss Gábor, Mesterszállás polgármestere. Hozzátette, hogy két fő él tanyán, valamint közel tízen, egy Alsórésznek nevezett, a községtől távolabb eső területen. A mezőőri szolgálat, valamint a mezőtúri rendőrség is gyakran feléjük néz, segít, amiben szükséges.

Jászszentandrás tanyavilágában ma is sok idős ember él, akik közül sokan a tanyagondnokokon keresztül érintkeznek a külvilággal.

– Már készülünk a téli időszakra. November 15-ig lehet pályázni barnaszénre, az arra jogosult ellátottak részére segítünk kitölteni az adatlapokat. Majd miután megérkezik a tüzelő, figyelünk arra, hogy be tudják-e hordani azt. Természetesen azoknak, akik ezt nem tudják elvégezni, segítünk.

A téli időszakban szem előtt tartjuk azt is, hogy az idősek tudnak-e tüzelni. Fokozottabban ügyelünk a vásárlásra, hogy a tanyán élők el legyenek látva élelmiszerrel. Sok esetben az adott pillanat határozza meg, hogy miben kérnek tőlünk segítséget – összegezte Barna Gyuláné jászszentandrási tanyagondnok.

Minden körülmények között házhoz megy az étel – A segítségre szoruló háztartásokat látogatjuk és mindenkitől telefonszámot kérünk. Emellett megadjuk a polgármesteri hivatal elérhetőségét, hogyha valamilyen probléma adódna, tudjon értesíteni bennünket az illető – ezt már Kőröstetétlen polgármestere közölte hírportálunkkal. Pásztor Imre hozzátette, bár a kisközségben tíz alatt van a külterületi ingatlanok száma, ezen lakásokra is kiemelt figyelem hárul majd a téli hónapokban. – A faluban a közfoglalkoztatottak viszik el az ebédet az érintett nyugdíjasoknak, a szociális étkeztetést személyesen visszük házhoz – folytatta. Megtudtuk, a feladatra jelenleg két közfoglalkoztatottja van a hivatalnak. Az ételt pedig átlagosan húsz-huszonöten igénylik. – A téli időszakban sokkal nehezebb a közfoglalkoztatottjaink dolga. Nekik ugyanis, ha kell, a rossz időjárási körülmények ellenére, a jeges és havas időben is meg kell oldaniuk a kiszállítást – zárta szavait Pásztor Imre.

A témával kapcsolatban véleményt is írtunk, azt ide kattintva olvashatják.