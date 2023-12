Ponty, busa, harcsa, amur, keszeg… kínálatból idén sincs hiány, ahogy vásárlóból. Hosszú sort kell végig állnia, aki most akarja beszerezni a ünnepi asztalra szánt kopoltyúsokat. Élő vagy feldolgozott halból egyaránt választhatunk.

– Legtöbbet pontyból adunk el, ez a halfaj a legkelendőbb nyilatkozta érdeklődésünkre a halbolt üzletvezetője, Borbíró Imréné. – A nemes halak közül még a harcsát is sokan vásárolják, elsősorban feldolgozott, filé vagy szelet formájában. Ezek felül még süllőt is árulunk fagyasztva. De szeretik nagyon sokan a busát is, amit ilyenkor is vásárolnak, hiszen az egyik legegészségesebb halfajról van szó. Amurunk is van, apróhalból viszont most keveset tudunk forgalmazni, de igyekszünk pótolni a hiányt fagyasztott tisztított keszeggel, hogy alapléhez való is legyen. Bár a filézés során marad halcsont, azt is vihetik. Meg tudják nálunk venni a kiegészítőket, a sűrítményt, a halászléhez a fűszerkeveréket és a gyufatésztát is.

Ezután jön még a nagy roham

Az üzletvezető azt is elmondta, hogy az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva idén már november közepén elkezdték beszerezni az ünnepre a halat.

– Nagyon sok vásárlótól hallottam olyan megjegyzéseket, hogy előre bevásárolnak, mivel nem szeretnének negyvenedikek lenni a sorban, tehát hamarabb beindult most a karácsonyi szezon. Ennek ellenére mindig van, aki az utolsó napokra hagyja, mert azt szereti, ha huszonharmadikán tud friss halat vinni a piacról – mutatott rá Borbíró Imréné.

Legtöbben szeletelve, filézve veszik az uszonyosokat, vagy az élőből választanak, de tisztítva kérik, ez minden halfajra igaz.

Az igazi nagy hajrát viszont most is a jövő hétre várják.

Múlt évhez viszonyítva kellett valamelyes szinten emelni az árakat, egész évben egyszer volt drágulás.

Egészben és szeletelve is kínálják

Nagy Józsefné pontyszeleteket vett.

– Tavaly egész halat vittem, készült az ünnepi asztalra a fejéből, farkából halászlé, a többit kirántottam. Idén viszont a lányomékhoz vagyunk hivatalosan karácsonyra, ő főz valami különlegesebb összeállítást. De a férjemmel együtt szeretjük a halat, így most hétvégén lesz rántott ponty. Kettőnknek elég ez a néhány szelet, legalább a darabolással nem lesz gondom – árulta el az asszony.

A szolnoki Kovács Géza Besenyszögön található tavában neveli a halakat. Tavaly csak nagy cégekkel kereskedett, idén viszont a hétköznapi vásárlók is vehetne tőle uszonyosokat, melyeket hol egyik, hol másik településen árusít.

Kicsivel drágult a tavalyihoz képest

– Egyre jobban veszik a halakat, de jellemzően december 16-tól szokott beindulni igazán forgalom – osztotta meg tapasztalatait. – Az sem mindegy, hol árusítok. Hétfőn a besenyszögi piacon például nagyon jól vitték a halakat, másnap Szajolban sokkal kevésbé. A piacokon nagyobb érdeklődésre számíthatunk. Vasárnap Nagykörűbe megyek, ott arra számítok, hogy sok vevő lesz,

Az élő pontyot kilónkén 1990 forintért adja, a kárász kilója 1200 forint, a harcsa pedig 4000 forint.

– A ponty most is népszerű, de nem csak azt veszik, viszont figyelembe kell venni, hogy a harcsa sokkal drágább – jegyezte meg.