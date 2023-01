– Gyulára tavaly rekordszámú, 448 méz érkezett, mi négy mézet küldtünk, ahol egy bronz és két arany minősítést kaptunk, amely úgy gondolom nagyon rangos elismerése munkánknak –mondta Kiss Mihály, aki szólt a 2022-es év nehézségeiről is.

– Az év elég furcsán kezdődött. Hidegek voltak, száraz, fagyos volt, nem tudtuk, hogy egyáltalán lesz-e valamennyi mézünk. Végül csúcstermés volt akácmézből, aminek a minősége is kiváló. Ezt az eső nélküli és relatív hosszú ideig elhúzódó akácvirágzás tette lehetővé, sok idejük volt a méheknek a gyűjtésre, ezért jó minőséget és nagy mennyiséget tudtak behozni. Mi egy természetvédelmi területen gyűjtjük az akácmézet, ahol nem a fakitermelés az elsődleges cél, ezért vannak 40-50 éves akácok és fiatalítások is, így rendkívül heterogén az akácvirág állomány. Növényvédőszer-mentes környezetben gyűjtenek a méhek, ami még pluszba felértékeli a méz értékét, ugyanakkor a terület talaja is rendkívül heterogén, ezért egy nagyon jó minőségű méz gyűjtőhelye tud lenni – sorolja Kiss Mihály, aki lassan közeledik a bio méhészethez.

Úgy gondolom, hogy a vadon gyűjtött mézeink: az akác, a hárs, a gesztenye, ami nincs permetezve, védőszerrel kezelve, azokat a mézeinket simán lehet bioméznek is tekinteni, bár nincs minősítése. Az atka elleni védelmet is úgy csináljuk, mintha bioméhészként dolgoznánk

– mondja Kiss Mihály, aki akác és napraforgó mézére kapta az arany minősítést.

– A helyi napraforgó táblára vittük ki a méheket, és saját napraforgó földünkön gyűjtöttek. A rendkívüli nagy szárazságban a napraforgó virágzásakor nem volt más virág, így rendkívül tiszta mézet tudtunk gyűjteni, ami színben és aromában is egyértelműen szerintem a legjobbak közé tartozik. A bronzérmes mézünk a virágmézünk lett, itt már nem tudjuk azt mondani, hogy fajtaméz, mert azt akkor tudunk előállítani, amikor koncentráltan virágzik egy-egy növény kultúra. A virágméz általános gyűjtőfogalom, hiszen ebben mi, méhészek sem igazán tudjuk mikor, milyen fajta méz van. Sejtjük, hogy van benne bükköny, esetleg facélia, bármi, ami akkor az adott időszakban virágzik, a méhek megkeresik és begyűjtik. Korábban itt nem volt jellemző a facélia, gyerekkoromban tudtunk ilyen mézet gyűjteni, s most újra van rá lehetőség. Ez rendkívül zamatos, nagyon jó ízű méz, gyakorlatilag vetekszik az akáccal aromában is, de nincs annyira markáns mint egy hársméz, de nagyon finom a vajas kenyéren – árulja el Kiss Mihály.

– A 2022-es év kegyetlen volt a növénytermesztés szempontjából is, azok a növénykultúrák, amelyek őszi vagy tavaszi vetésű és rövid tenyészidejűek voltak, ott valamilyen szintű termés volt, ha jó volt a vetés, jól sikerült a műtrágyázást is egy kalászosnál eltalálni. Míg a kukorica, a cirok, a tök esetében gyakorlatilag nem beszélhetünk termésről, nem volt igazán mit betakarítani. Ez nagyon rányomja a bélyegét erre az évre. Ha nem veszünk tápanyagot, jó vetőanyagot, akkor nem lesz jó termésünk sem, hiába fog esni az eső.

A mi gazdálkodásunk nem szokványos, 25 éve a szántás nélküli talajművelésnek vagyok az elkötelezett híve, amely meggyőződésem, hogy ez a jövő, hiszen nem teszem tönkre a talajszerkezetemet, a földben jobban tudom tárolni azt az icipici vizet, ami relatíve kevés, így a leesett csapadék minden milliméterére szüksége van a talajnak.

– Ha a növénynek szüksége van rá, ezt a vizet fel tudja venni, ehhez kell az, hogy amennyire lehet, az összes szerves anyagot a talajon hagyom, nem forgatom meg, nem szárítom ki és már ősszel, az alapműveléssel egy menetben lezárom a talajt. Ennek elismeréseképpen, illetve, hogy évek óta használunk növény kondicionálókat, non-trágyákat, aminek szemmel látható az eredménye, a gyártó cég mintagazdasága lettünk, amely nagy büszkeséggel tölt el bennünket – hangsúlyozta Kiss Mihály, akinek családi vállalkozása gyárt hidegen sajtolt olajokat is, amihez az alapanyagot is ők állítják elő.

– Ennek köszönhetően úgy gondolom, jó minőségű az alapanyagunk. Minden évben Londonban van egy nagyon rangos nemzetközi élelmiszeripari megmérettetés, ahol 2022-ben is kaptunk hidegen sajtolt olajainkra elismerést. Remélem, idén is lesz olyan olajunk, amely felkelti a versenybírók érdeklődését. A családi vállalkozásunkban 0–24-órás a munka, mindent erre tettünk fel tavaly is, így az idei fejlesztésére nem maradt önerő. Külső segítségre is szükségük lesz, mert hiába szerettünk volna tartalékolni, ez nem sikerült, hiszen sok növényünk ki sem kelt, vagy nem termett semmit. Remélem, hogy a meglévő tartalékokkal, egy pici segítséggel azon a színvonalon tudjuk indítani a 2023-as évet, ahogy szoktuk. Ha ez meglesz mind a vetőmag mind a tápanyag visszapótlás esetében, akkor bizakodóan nézhetünk az évre – vélte a szakember.