A nyári szünetben a gyermekek felügyeletének megszervezése jelentős anyagi terhet ró a családokra.

A táborok árai az elmúlt évekhez képest 15-20 százalékot emelkedtek, és míg a legolcsóbb az ebéddel együtt alig haladja meg a 20 ezer forintot, addig a felső határ akár 50-60 ezer forint is lehet hetente...

A szolnoki Napsugár Gyermekház évek óta szervezi nyári táborait, már jelentkezni lehet a turnusokra.

– Június 19-től nyolc héten át egészen augusztus közepéig várjuk a gyerekeket, nagyrészt kézműves foglalkozásokkal, így agyagozással, gyöngyfűzéssel, papírmaséval, szövéssel készülünk. A korábbi években ezek tűntek a legnépszerűbbnek – tudtuk meg Csehné Kovács Saroltától, a gyermekház vezetőjétől.

A táborozóik a modellezést is kedvelték tavaly, így az is bekerült a kínálatba, de ismét hirdetnek faműves és kosárfonó heteket is.

– A jelentkezéskor fél- és egésznapos lehetőségek közül választhatnak a szülők, előbbi esetben is biztosítjuk a felügyeletet reggel hét és délután fél öt között – hangsúlyozta.

Egy rendhagyó héttel is készülnek, a vegyes kézműves foglalkozások mindegyike egy-egy földtörténeti kor köré épül.

– A napokban nyílik meg az online felület, ahol jelentkezni lehet, a befizetéseket is ott várjuk, a tapasztalatok szerint a népszerűbb táborokba néhány nap alatt elkelnek a helyek – fogalmazott.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Erdélyi Gyuláné, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. igazgatóhelyettese is. Tavaly több mint 700 gyermek táborozott a szervezésükben, és már idén is folynak az előkészületek.

– Több gyermekre számítunk, például azért mert ebben az évben először lesz tenisz tábor. Június 19-től öt héten át hirdetjük meg a turnusokat, majd augusztusban még két hetet jelöltünk ki a kajak-kenu-angol foglalkozásoknak – emelt ki a sportiskola igazgatóhelyettese.

A jelentkezési felület megnyitását április második felére tervezik, addig is telefonon szívesen válaszolnak a szülők kérdéseire, hiszen tudják, hogy a dátumok a nyár tervezésénél milyen fontosak.

Egyebek mellett sportmix, egészséges életmód, röp-, és kosárlabda, valamint vívó, dzsúdó és ovis tábort is szerveznek. Jelenleg a költségek lefaragásán dolgoznak, de az összeg még várhatóan így is tizenöt százalékkal meghaladja a tavalyi díjakat.